كم بلغ عدد مشتركي "نتفليكس"؟

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باتت منصة "نتفليكس" تضم 230 مليوناً و75 ألف مشترك، في نتيجة فاقت بصورة كبيرة توقعات المنصة والسوق، للربع الأخير من السنة.وأعلنت المنصة في بيان، الخميس، نتائجها الفصلية، موضحة أنها حققت إيرادات بلغت 7.8 مليار دولار، إلا أنها سجلت أرباحاً صافية وصلت إلى 55 مليوناً فقط، أي أقل بكثير من مبلغ الـ257 مليوناً الذي كان متوقعاً.ولفتت الشركة الأميركية من جهة ثانية إلى أنّ مؤسسها ريد هاستينغز تخلّى عن منصبه كمدير تنفيذي مشارك لغريغ بيترز الذي سيتولى هذه المهمة إلى جانب تيد ساراندوس.وقال هاستينغز الذي أنشأ في الأساس خدمة لتأجير أقراص "دي في دي" بالبريد: "أنا فخور جداً بالسنوات الـ25 الأولى واتطلع للسنوات الـ25 المقبلة".وسيبقى هاستينغز في الشركة ليشغل منصب رئيس تنفيذي لها.