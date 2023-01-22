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تكنولوجيا وعلوم

تغريم "واتساب" لانتهاكه قوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
22-01-2023 | 08:00
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فرضت المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات غرامة 5.5 مليون يورو (5.95 مليون دولار) على تطبيق واتساب التابع لشركة "ميتا"، بسبب انتهاك آخر لقوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية، وهي هيئة رائدة معنية بالخصوصية في الاتحاد الأوروبي، إنه ينبغي على واتساب إعادة تقييم كيفية استخدامه للبيانات الشخصية لتحسين الخدمة.
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ويأتي القرار في أعقاب أمر مماثل أصدرته المفوضية هذا الشهر لمنصتي فيسبوك وإنستغرام التابعتين لـ"ميتا" أيضاً، نص على أن الشركة الأم يجب أن تعيد تقييم الأساس القانوني الذي تستند إليه في استهداف الإعلانات من خلال استخدام البيانات الشخصية.
المصدر: الشرق
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