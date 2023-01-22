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تكنولوجيا وعلوم

"إنستغرام" يحصل على ميزة مهمة

Lebanon 24
22-01-2023 | 14:00
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أعلن القائمون على تطبيقات "إنستغرام" أن التطبيقات حصلت على ميزة جديدة ستكون مفيدة للكثير من المستخدمين.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن ميزة جديدة باتت متوفرة لمستخدمي "إنستغرام" تدعى Quite mode، الهدف منها هو منح المستخدمين وقت استراحة من الإشعارات التي قد تصلهم عبر التطبيقات، ومساعدتهم على الاسترخاء أو التركيز في أعمالهم.
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وحين تفعيل  Quite mode فإن الإشعارات ستتوقف بالظهور للمستخدم، وستتغير حالة ملفه الشخصي إلى وضع يظهر أنه في "وضع الاستراحة"، وسيقوم "إنستغرام" بإرسال رسائل إلى الأشخاص الذين يراسلونه تبلغهم أن المستخدم في "وضع الاستراحة". (روسيا اليوم) 
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