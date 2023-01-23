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تكنولوجيا وعلوم
هل تصبح الإعلانات عبر "تويتر" متاحة للمستخدمين؟
Lebanon 24
23-01-2023
|
05:00
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كشف الملياردير الأميركي إيلون ماسك مالك تويتر، عن تأييده لفكرة تربح المستخدمين من حساباتهم الشخصية عبر إظهار الإعلانات أسفل تغريداتهم.
وأيد ماسك خلال رده على أحد متابعيه بتويتر، مقترحاً من أحد المستخدمين يوضح أنه من الممكن للمنصة أن تتيح للمستخدمين إمكانية إظهار الإعلانات على حساباتهم الشخصية.
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وبرر صاحب المقترح فكرته بأنه في بعض الأحيان يتواصل المعلنون مباشرة مع الأفراد ويطلبون منهم الإعلان لهم على حساباتهم الشخصية بتويتر، مشيراً إلى أنه بإمكان المنصة إنشاء نظام فرعي جديد يمكنها من الحصول على حصة من المقابل الذي يحصل عليه الأفراد من الإعلانات على حساباتهم الشخصية.
وأكد ماسك أنه من الممكن تحويل هذا المقترح إلى ميزة فعلية من خلال إضافة الإعلانات مباشرة أسفل التغريدات المقصود الإعلان عليها.
وجاء المقترح في بداية سلسلة تغريدات نشرها ماسك السبت، أعلن خلالها عن قرب إطلاق منصة التغريدات لباقة مدفوعة جديدة تسمح للمستخدمين بالاستمتاع بكافة مزاياها دون التعرض لأي إعلانات، بمقابل شهري أعلى تكلفة من بقية باقات "تويتر بلو".
المصدر: الشرق
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