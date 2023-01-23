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تكنولوجيا وعلوم
اشتراكات جديدة... إليكم آخر ما أعلنه ماسك
Lebanon 24
23-01-2023
|
16:00
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أعلن رئيس "تويتر" إيلون ماسك في سلسلة تغريدات أن خدمة الاشتراك المدفوعة في الشبكة ستعرض إعلانات أقل للمستخدمين، بما يشمل فئة خالية تماماً من الإعلانات.
وكتب ماسك عبر حسابه على تويتر أن "الإعلانات متكررة جداً على تويتر وكبيرة جداً. نتخذ تدابير للتصدي لهذين الجانبين معاً في الأسابيع المقبلة". وأشار إلى أن الشبكة ستتيح "اشتراكاً أعلى سعراً لا يتضمن أي إعلانات".
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وسيكون هذا تغييراً جذرياً في نموذج الأعمال بتويتر التي اعتمدت حتى الآن على الإعلانات الموجهة لتوليد الإيرادات، قبل إطلاق خدمة الاشتراك المدفوع في منتصف كانون الأول الماضي.
لكن الإعلانات شكلت موضع تساؤلات بالنسبة لتويتر مؤخراً، بعد أن طرد ماسك حوالى نصف موظفي الشركة البالغ عددهم 7 آلاف و500 في أواخر العام الماضي.
وأثارت هذه الخطوة مخاوف من أن الشركة لم يعد لديها عدد كافٍ من الموظفين لتولي مهام الإشراف على المحتوى.
المصدر:
الشرق
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