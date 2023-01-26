Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

شاشة اضافية و4 عدسات.. "هواوي" تعود للمنافسة بهاتف لم تطرح مثله من قبل!

Lebanon 24
26-01-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1032330-638103127201687002.jpg
Doc-P-1032330-638103127201687002.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سرّبت بعض مواقع الإنترنت معلومات عن هاتف ذكي، يتوقع له أن يعيد هواوي إلى رأس قائمة مبيعات الأجهزة الذكية.

وتبعا لأحدث التسريبات، فإن هاتف Huawei P60 Pro Plus سيحصل على هيكل مميز جدا من حيث التصميم، وسيزود بشاشة Super AMOLED منحنية الحواف بمقاس 7.1 بوصة، دقة عرضها (3200/1440) بيكسل، ترددها 144 هيرتزا، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass 7 الشديد المتانة.
Advertisement

ومن المفترض أن يحصل هذا الهاتف على شاشة إضافية صغيرة على واجهته الخلفية يمكنها عرض الإشعارات والرسائل والوقت والتواريخ.

أما كاميرته الأساسية فستحصل على 4 عدسات، عدسة أساسية بدقة 200 ميغابيكسل، وعدسة بدقة 64 ميغابيكسل، وعدسة بدقة 32 ميغابيكسل، والرابعة بدقة 5 ميغابيكسل.

 
وسيعمل هذا الهاتف بذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت عبر شرائح micro SD.

وسيتميّز هذا الهاتف ببطاريته الكبيرة السعة التي ستعمل لمدة 44 ساعة بالشحنة الواحدة تقريبا، وبشاحن فائق السرعة للبطارية باستطاعة 100 واط، كما سيزود بمنفذين لشرائح الاتصال. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2023-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2023-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2023-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:31 | 2023-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:06 | 2023-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
11:00 | 2023-01-26
08:00 | 2023-01-26
02:30 | 2023-01-26
02:15 | 2023-01-26
23:00 | 2023-01-25
16:00 | 2023-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website