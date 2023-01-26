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تكنولوجيا وعلوم

أسرع التطبيقات انتشاراً.. إحداها جذب مليون مستخدم في 5 أيام فقط

Lebanon 24
26-01-2023 | 08:00
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اكتسبت أداة الذكاء الاصطناعي "ChatGPT"، أول مليون مستخدم بعد خمسة أيام فقط من إطلاقها في كانون الاول من العام الماضي، وفقاً للمعلومات الواردة من الخدمة نفسها.
 

وأعدت شركة البيانات الألمانية "Statista" رسماً بيانياً، عن المدة التي استغرقتها أكثر التطبيقات شيوعاً على الإنترنت قبل الوصول إلى علامة المليون مستخدم.
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وكانت "إنستغرام"، من بين الأقرب في تحقيق هذه العلامة، إذ نجحت خدمة الوسائط الاجتماعية الشهيرة في جذب مليون مستخدم خلال 2.5 شهر فقط، والتي تم قياسها عبر تنزيلات التطبيق.
وحقق تطبيقي "Spotify" و"Dropbox" أيضاً هذا الإنجاز بسرعة - في خمسة وسبعة أشهر، على التوالي.
ويعتقد الخبراء أن خدمات مثل "ChatGPT" نجحت في الوصول إلى مليون، مستخدم بسرعة كبيرة نظراً لما توفره من استخدام عملي فوري.
وتستغرق خدمات الوسائط الاجتماعية وقتاً أطول قليلاً لكسب أول مليون مستخدم. ومع ذلك، فقد تم أيضاً إنشاء العناصر المدرجة في الرسم البياني منذ أكثر من 15 عاماً، مما يُظهر تطوراً آخر يمكن استخلاصه من البيانات.
ونظراً لأن الإنترنت أصبح أكثر انتشاراً بمرور الوقت، تمكنت الخدمات عبر الإنترنت أيضاً من الوصول إلى المستخدمين بشكل أسرع.
وعندما تم إطلاق نتفليكس "Netflix" كخدمة اشتراك في عام 1999، كانت علامة المليون مستخدم لا تزال على بعد 3.5 سنة من البث، وفي ذلك الوقت كانت خدمة توزيع الأفلام تتم في الأساس بالبريد. (العربية)
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