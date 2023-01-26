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تكنولوجيا وعلوم
سيارة عائلية مميزة بمواصفات متطورة... تعرفوا إلى مركبة "Chery" الجديدة
Lebanon 24
26-01-2023
|
11:00
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أعلنت شركة Chery عن بدء مبيعات النسخ الجديدة المعدّلة من سيارات Tiggo 4 Pro الشهيرة.
وأشار الخبراء في الشركة إلى أن نسخ Ultimate المعدّلة الجديدة تتميز عن سيارات Tiggo 4 Pro بهيكل أكبر بقليل، وتصميم خارجي أكثر جاذبية، إذ حصلت على تعديلات في تصميم الواجهة الأمامية، وأضيفت إليها خطوط مميزة على ممتصات الصدمات، كما جهّزت بمصابيح وكشافات ضباب جديدة تعمل بأحدث تقنيات LED، وزوّدت بعجلات بمقاس 18 إنشا.
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وحصلت هذه السيارات على واجهة قيادة معدّلة أيضا، وزوّدت الواجهة بشاشة لمسية في منتصفها بمقاس 10.3 بوصة، وأسفل تلك الشاشة ثبتت لوحة لمسية للتحكم بأنظمة التكييف وبعض تقنيات السيارة.
وزوّدت نسخ Tiggo 4 Pro الجديدة بنظام تثبيت السرعة التكيّفي، ونظام الفرملة التلقائية في الحالات الطارئة، وأنظمة لتتبع المسار، ومستشعرات جديدة للمطر، ومستشعرات للتحكم التلقائي بالإضاءة، ونظام شحن لاسلكي للهواتف.
وتعمل السيارات الجديدة بمحركات توربينية بسعة 1.5 ليتر بعزم 147 حصانا، ونظام دفع أمامي، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 سرعات. (روسيا اليوم)
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