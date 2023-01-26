Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

محرّك صاروخي نووي يُمكن أن ينقل البشر إلى المريخ في 45 يوما... هذا ما كشفته "ناسا"

Lebanon 24
26-01-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1032547-638103467034048064.jpg
Doc-P-1032547-638103467034048064.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وكالة "ناسا" ووكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة الأميركية "داربا"، عن خطط لإنشاء صاروخ يعمل بالطاقة النووية يمكنه إرسال رواد فضاء إلى المريخ في 45 يوما فقط.
وتولد المحركات النووية قوة دفع أقل من نظيراتها الكيميائية، ولكن يمكنها إطلاق النار بشكل أكثر كفاءة لفترات طويلة من الوقت، حيث تدفع الصواريخ بشكل أسرع، وتعمل المفاعلات عن طريق توليد الكهرباء التي تجرد الإلكترونات من الغازات النبيلة مثل الزينون والكريبتون، والتي يتم تفجيرها من دافع المركبة الفضائية كحزمة من الأيونات تدفع الصاروخ للأمام، حسب موقع "sciencealert". (سبوتنيك)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2023-01-26
14:00 | 2023-01-26
11:00 | 2023-01-26
08:00 | 2023-01-26
05:00 | 2023-01-26
02:30 | 2023-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website