محرّك صاروخي نووي يُمكن أن ينقل البشر إلى المريخ في 45 يوما... هذا ما كشفته "ناسا"

أعلنت وكالة "ناسا" ووكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة الأميركية "داربا"، عن خطط لإنشاء صاروخ يعمل بالطاقة النووية يمكنه إرسال رواد فضاء إلى المريخ في 45 يوما فقط.

وتولد المحركات النووية قوة دفع أقل من نظيراتها الكيميائية، ولكن يمكنها إطلاق النار بشكل أكثر كفاءة لفترات طويلة من الوقت، حيث تدفع الصواريخ بشكل أسرع، وتعمل المفاعلات عن طريق توليد الكهرباء التي تجرد الإلكترونات من الغازات النبيلة مثل الزينون والكريبتون، والتي يتم تفجيرها من دافع المركبة الفضائية كحزمة من الأيونات تدفع الصاروخ للأمام، حسب موقع "sciencealert". (سبوتنيك)