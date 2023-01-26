ماذا أعلن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي عن صيامه في الفضاء؟

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أكد الإماراتي سلطان النيادي، أول عربي سيشارك في مهمة تمتد 6 أشهر في الفضاء، أنه "غير ملزم بصيام رمضان" بعد انطلاقه إلى محطة الفضاء الدولية نهاية الشهر المقبل، لأنه "بحكم المسافر".وقال سلطان النيادي ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي، في مركز جونسون الفضائي في مدينة هيوستن الأميركية: "في حالتي يمكن تصنيفي كمسافر، ويحق للمسافر أن يقطع صومه".وأضاف: "الصوم ليس إلزاميا إذا شعر المرء، على سبيل المثال، بأن صحته ليست على ما يرام".وتابع: "من هنا يُسمح لنا بتناول كمية كافية من الطعام، تفاديا لأي شيء قد يقوّض المهمة أو يهدد أفراد الطواقم". (سكاي نيوز)