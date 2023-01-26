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تكنولوجيا وعلوم

في القطب الجنوبي... إنفصال جبل جليدي بحجم لندن

Lebanon 24
26-01-2023 | 23:00
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شهد القطب الجنوبي انفصال جبل جليدي تعادل مساحته مساحة العاصمة البريطانية لندن، خلال موجة مد ربيعية.
وأعلنت منظمة المسح البريطانية أنها رصدت انفصال جبل جليدي بمساحة 1550 كيلومترا مربعا عن جرف برنت الجليدي في القطب الجنوبي.
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ووصف دومينيك هودجسون، عالم الجليد في المنظمة، أن ما حصل غير مرتبط بالمناخ، قائلا: "كان حدث الانفصال هذا متوقعاً، وهو جزء من السلوك الطبيعي لجرف برنت الجليدي، وهو غير مرتبط بتغير المناخ".
ومن المتوقع أن ينجرف الجبل الجليدي مع التيار على طول ساحل القطب الجنوبي، مثل الجبال الجليدية الضخمة السابقة. وسيستمر باحثو الأنهار الجليدية البريطانية في مراقبة الجبل الجليدي. (سبوتنيك)
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