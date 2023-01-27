تعرف على مواصفات وتصميم هواتف جلاكسي S23 قبل إطلاقها



Advertisement

ولم تترك التسريبات التي انتشرت على مدى الأسابيع الماضية مجالاً للمفاجآت، فقد كشفت عن أدق تفاصيل التصميم الجديد الذي ستعلن عنه الشركة مع عدسات كاميرتها الخلفية، إلى جانب كامل مواصفات إصدارات الهواتف الثلاثة.



تصميم مختلف

بحسب التسريبات فإن الشركة تخلت بشكل واضح عن لغتها المعتادة لتصميم عدسات كاميرات هواتفها الخلفية مع جلاكسي S23، إذ أن الهواتف المنتظرة ستأتي بتصميم غائر لعدسات الكاميرا، فستكون محفورة مباشرة في هيكل ظهر الهاتف، بحيث يكون تصميم الهيكل أكثر بساطة وأناقة. يترقب العالم إطلاق أولى الهواتف الرائدة لعام 2023، وهي عائلة سامسونج الجديدة جلاكسي S23، والتي من المتوقع أن تقدم تصميماً جديداً، إضافة لتحديثات على مستوى الأداء والكاميرا، عند إطلاقها في الأول من فبراير المقبل.ولم تترك التسريبات التي انتشرت على مدى الأسابيع الماضية مجالاً للمفاجآت، فقد كشفت عن أدق تفاصيل التصميم الجديد الذي ستعلن عنه الشركة مع عدسات كاميرتها الخلفية، إلى جانب كامل مواصفات إصدارات الهواتف الثلاثة.تصميم مختلفبحسب التسريبات فإن الشركة تخلت بشكل واضح عن لغتها المعتادة لتصميم عدسات كاميرات هواتفها الخلفية مع جلاكسي S23، إذ أن الهواتف المنتظرة ستأتي بتصميم غائر لعدسات الكاميرا، فستكون محفورة مباشرة في هيكل ظهر الهاتف، بحيث يكون تصميم الهيكل أكثر بساطة وأناقة.

وبجانب البساطة والأناقة فإن عملية التصميم الجديد ستكون أعلى مقارنة بالقديم، خاصة وأن خدش عدسات الكاميرا مع تصميمها الغائر سيكون أقل احتمالية، ما يحمي الكاميرا ويقلل تعرضها للخطر، وكذلك يحمي ميزانية المستخدمين من التكاليف الباهظة لتغيير الكاميرا أو زجاجها الخارجي.

ولكن التصميم العام لهيكل هواتف سامسونج الجديدة لن يحصل على تحديث جذري، فسيحتفظ إصدار الألترا بالتصميم منحني الحواف والزوايا القائمة، كذلك الإصداران القياسي و"البلس" سيحتفظان بالزوايا المنحنية.



كما سيظل إصدار جلاكسي S23 ألترا محافظاً كذلك على فتحة حفظ قلم سامسونج الذكي S Pen Pro.



وجاءت كاميرات هواتف جلاكسي S23 بترتيب متناسق، العدسات الثلاث في جلاكسي S23 ستأتي مصفوفة في خط واحد، ونفس التصميم سيكون مع جلاكسي S23 بلس وS23 ألترا ولكن مع عدسة رابعة في الإصدار الأخير.