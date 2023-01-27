هل تمّ رصد "وجه دب" على سطح المريخ؟ (صورة)

عثر علماء يدرسون سطح المريخ أخيرًا على قطعة تبتسم لهم على الكوكب الصخري.

وتظهر صورة على ما يبدو أنه وجه دب مريخي ضخم مكتمل بعيون خرزية وأنف وفم مقلوب يبتسم عند كاميرا مركبة استكشاف المريخ المدارية لمركبة استطلاع المريخ التابعة لـ"ناسا".

ووفقا لجامعة أريزونا، فقد تم التقاط هذه الصورة لتشكيلة رائعة من التكوينات الجيولوجية في 12 كانون الأول 2022، حيث كانت مركبة استطلاع المريخ تبحر على ارتفاع نحو 156 ميلا (251 كيلومترا) فوق الكوكب الأحمر.

ووفقا لبيان تم نشره على موقع "كاميرا تجربة التصوير العالية الدقة" (HiRISE) التابعة لجامعة أريزونا، فإنه من المحتمل أن تكون مجرد تلة مكسورة في وسط فوهة بركان قديمة.

وأضاف البيان: "هناك تل بهيكل انهيار على شكل حرف V (الأنف)، وحفرتان (العينان) ونمط كسر دائري (الرأس)". قد يكون نمط الكسر الدائري ناتجا عن استقرار الرواسب فوق فوهة صدمية مدفونة". (سبوتنيك)