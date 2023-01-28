Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

أول مؤسسة تعليمية فرنسية تحظر استخدام ChatGPT.. والسبب؟

Lebanon 24
28-01-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1033080-638104930579355107.JPG
Doc-P-1033080-638104930579355107.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن معهد الدراسات السياسية في باريس المعروف باسم "سيانس بو"، الجمعة، أنه حظر على طلابه تحت طائلة عقوبات قد تصل إلى فصلهم،  في حال استخدام روبوت الذكاء الاصطناعي  (ChatGPT) القادر على كتابة نصوص بناءً على أسئلة بسيطة.
Advertisement

وفي رسالة موجهة إلى جميع الطلاب والمعلمين،  أكدت إدارة المعهد أن "استخدام (ChatGPT) أو أي أداة أخرى تقوم على الذكاء الاصطناعي في سيانس بو، من دون الإشارة إلى ذلك صراحة، ممنوع منعا باتا على الطلاب أثناء إنتاج أعمال كتابية أو شفوية، وفق "فرانس برس".

وأباح المعهد استخدام الروبوت في حال واحدة فقط هي: "إذا كان استخداما ذا هدف تعليمي بإشراف أحد الأساتذة".

وباتت "سيانس بو" أول مؤسسة للتعليم العالي في فرنسا تعلن رسميا حظر استخدام أداة الذكاء الاصطناعي هذه.

وشاع استخدام (ChatGPT) على نطاق واسع في مجال التعليم منذ تشرين الثاني الماضي.

والروبوت ChatGPT ، الذي تطوره شركة OpenAI الأميركية، يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي، بوسعه إنتاج نصوص طويلة بناء على كلمة يدخلها المستخدمة في منصة الروبوت.

ويعمل الروبوت على تحليل كميات هائلة من النصوص الموجودة في الإنترنت لكتابة النص، وذلك كله خلال ثوان معدودة.

واعتبرت "سيانس بو" في الرسالة إلى الطلاب أن "هذه الأداة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي تثير مخاوف كبيرة لدى الجهات التعليمية والبحثية في مختلف أنحاء العالم من مسألة الغشّ عموما والسرقة الأدبية خصوصا".

وأضاف البيان أن "بعض الدول سبق أن بادرت إلى حظر استخدام هذه الأداة في مدارسها وجامعاتها".
المصدر: سكاي نيوز عربية
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:47 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2023-01-27
16:00 | 2023-01-27
14:00 | 2023-01-27
11:00 | 2023-01-27
08:00 | 2023-01-27
05:00 | 2023-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website