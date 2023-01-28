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تكنولوجيا وعلوم

"تويتر": بإمكان مستخدمي المنصة الطعن ضد تعليق حسابهم

Lebanon 24
28-01-2023 | 05:00
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أعلنت شركة تويتر أنه سيكون بإمكان مستخدمي تويتر اعتبارا من الأول من شباط الطعن بتعليق حسابهم على الموقع وتقييمهم بموجب المعايير الجديدة لمنصة التواصل الاجتماعي من أجل إعادة تفعيل الحساب.

ووفقا للمعايير الجديدة، التي تلت شراء الملياردير إيلون ماسك للشركة في تشرين الأول، فإنه لن يتم تعليق الحسابات على تويتر إلا في حالة الانتهاكات الجسيمة أو المستمرة والمتكررة لسياسات المنصة.
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وتشمل الانتهاكات الجسيمة الانخراط في محتوى أو نشاط غير قانوني، والتحريض أو التهديد بالعنف أو الأذى، والمشاركة في المضايقات التي تستهدف مستخدمين آخرين وغير ذلك.

وقالت شركة تويتر إنها ستتخذ من الآن فصاعدا إجراء أقل حدة بالمقارنة بتعليق الحساب مثل الحد من وصول التغريدات التي تنتهك سياساتها أو مطالبة المستخدمين بإزالة التغريدات قبل الاستمرار في استخدام الحساب.
 
المصدر: العربية
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