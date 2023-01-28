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تكنولوجيا وعلوم
واشنطن تغلق مجموعة رئيسية للقرصنة و"الفدية"
Lebanon 24
28-01-2023
|
14:00
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أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها تمكنت من إغلاق مجموعة "هايف" للقرصنة التي ابتزت أكثر من 1500 شركة في جميع أنحاء العالم وجمعت منها فديات بلغت قيمتها نحو 100 مليون دولار.
وقال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند إن السلطات الأميركية، بالتعاون مع ألمانيا وهولندا، نجحت في السيطرة على خوادم موقع "هايف" (القفير) بعد اختراقها لمدة سبعة أشهر تقريباً.
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وأدّى اختراق الموقع إلى تجنيب مئات الشركات دفع فديات مالية تصل إلى 130 مليون دولار بعد تجميد "هايف" لأنظمتها الإلكترونية وسرقة بياناتها.
ووصفت ليزا موناكو نائبة وزير العدل السيطرة على "هايف" بأنها "عملية القرن الحادي والعشرين"، مضيفةً "لقد اخترقنا القراصنة".
ونشطت مجموعة "هايف" في تقديم الخدمات لبرامج الفدية، ما يعني أنه كان بإمكان أي شخص استئجار خدمات الموقع لاختراق أنظمة الشركات الإلكترونية وتشفيرها ومطالبة أصحابها بدفع المال لتحريرها مجدداً. ويتم تقاسم عائدات عمليات الابتزاز بين الموقع ومنفذي العملية.
ومنذ ظهور "هايف" للمرة الأولى عام 2021، تم اختراق أكثر من 1500 شركة ومؤسسة أجبرت على دفع فديات غالباً بالعملات المشفرة.
المصدر:
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