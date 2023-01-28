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تكنولوجيا وعلوم

دولة آسيوية تخطط لإطلاق أول قمر صناعي لها في العام 2023

Lebanon 24
28-01-2023 | 11:00
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أفادت قناة Thai PBS التلفزيونية التايلاندية أن تايلاند تخطط لإطلاق أول قمر صناعي لها، وحسب مساعد المتحدث الرسمي باسم الحكومة التايلاندية فإن القمر الصناعي THEOS-2 أنتج  نتيجة التعاون المثمر بين 20 مهندسا  تايلانديا والمؤسسات الدولية المتخصصة في التكنولوجيات الفضائية ووكالة تطوير المعلومات عن الأرض والتكنولوجيات الفضائية.
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ويزن القمر الصناعي نحو 425 كيلوغراما، وإنه مزوّد بكاميرا فائقة الدقة. ويخصص القمر الصناعي لدراسة الأرض والحيلولة دون كوارث طبيعية وإزالة آثارها، وكذلك سيستخدم لأغراض الأمن القومي.

وهناك كذلك قمر صناعي أصغر حجما THEOS-2A سيطلق لاحقا يزن 100 كيلوغرام ويخصص لدراسة الموارد الطبيعية.

وقال المتحدث باسم الحكومة إن القطاع الفضائي يعد أحد القطاعات المستقبلية التي ستسمح لتايلاند بزيادة قدرتها على المنافسة على الصعيد الدولي. (روسيا اليوم) 
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