تصميم تخيلي لوحدة الألعاب بلاي سيشن 6.. اكتشفوا التطورات الجديدة

على الرغم من أن شركة سوني ذكرت رسمياً أن من المتوقع إصدار منصة الألعاب بلاي ستيشن 6 في 2027، يتخيل أحد المصممين المتحمسين كيف ستبدو وحدة التحكم المنتظرة.



وتم تصميم بلاي ستيشن 6 لتكون بمثابة وحدة تحكم ألعاب من الجيل التالي من سوني. وتماماً مثل سابقتها، من المتوقع أن تكون وحدة تحكم الألعاب الأكثر شهرة في العالم. ومع ذلك، فإن تصميمها يبدو وكأنه منعطف بعد تصميم بلاي ستيشن 5 العضوي الذي نوقش على نطاق واسع.

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ويأخذ تصميم بلاي ستيشن 6 نفس نهج وحدة التحكم الرأسية، ولكن بدلاً من ذلك، لديه تصميم مهيب "مستوحى من ناطحة سحاب" ويبدو أنه يمكن أن يكون بسهولة جزء من أفق مدينة مستقبلية. وتحدد الخطوط المستقيمة والمنحنيات العريضة بشكل لا يصدق والإضاءة الزرقاء المميزة تصميم مفهوم بلاي ستيشن 6، حيث تجمع بين أفضل ما في بلاي ستيشن 5 و بلاي ستيشن 3 في حزمة واحدة رائعة.

ويتميز الجزء العلوي بتصميم على شكل قارب، والذي يعمل بشكل جيد للغاية في خلق وهم النحافة. وهناك أسافين على كل من الجانبين الأمامي والخلفي، تحاكي نهج MacBook Air-ish في النعومة، بينما تظهر أيضاً إلى حد كبير مكان تدفق الهواء في الداخل والخارج.

وتوجد أوجه التشابه مع بلاي ستيشن 5 في وجود لوحات مميزة على اليسار واليمي ، ونظام الألوان (خاصة الإضاءة الزرقاء). وتماماً كما هو الحال مع بلاي ستيشن 5، تغطي الألواح الأجهزة الكهربائية وتوفر فتحات مميزة لسحب الهواء والعادم، مما يساعد في الحفاظ على وحدة التحكم باردة. وتخلق مصابيح LED المخفية داخل الألواح توهجاً داخلياً يجعل جهاز بلاي ستيشن 6 يبدو وكأنه حي. حتى أن المصممين يقترحون تطبيق هاتف ذكي ليتمكنوا من تغيير الإضاءة كميزة RGB مخصصة صديقة للاعبين.

وتشمل التفاصيل الأخرى على واجهة التصميم الأيقونية الممتدة على طول الحافة المركزية للكونسول. وتضفي هذه التفاصيل الممتعة على بلاي ستيشن 6 إحساساً بسيطاً بالحيوية.

وتضم نفس الحافة منافذ بلاي ستيشن 6. وعلى الرغم من أن فكرة وحدة التحكم هذه مثيرة للجدل في البداية، إلا أنها لا تحتوي على أي من المنافذ التقليدية، مثل مدخلات HDMI و Ethernet. بدلاً من ذلك، يحتوي بلاي ستيشن على 3 منافذ USB-C Thunderbolt 4 تدعم الطاقة والبيانات والفيديو بسرعة 40 جيجابت في الثانية.

وتأتي وحدة التحكم من الجيل التالي باللون الفضي الخالص والرمادي اللامع، جنباً إلى جنب مع تطبيق الهاتف الذكي الذي يتيح اللعب بإضاءة RGB المدمجة. وعلى الرغم من كونه مفهوماً متخيلاً، إلا أن هذا التصميم هو طريقة ممتعة لتخيل شكل وحدة التحكم التالية، بحسب موقع يانكو ديزاين.