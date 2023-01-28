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تكنولوجيا وعلوم

حيلة لسرقة حسابك على واتس أب وأنت نائم.. احذر منها

Lebanon 24
28-01-2023 | 23:00
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أصدر خبراء الأمن السيبراني في CYBER-EXPERTS تحذيراً هاماً لجميع مستخدمي واتس آب، حيث يمكن لخدعة اختراق بسيطة ذكية أن تمنح المحتالين وصولاً كاملاً إلى حسابات المستخدمين.

وستسمح هذه الحيلة للهاكرز بإرسال واستقبال النصوص من حسابك، وربما يقومون بخداع أصدقائك وعائلتك. وكل هذا يحدث وأنت نائم.
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وتم اكتشاف الحيلة لأول مرة بواسطة الباحث الأمني زاك أفراهام، من شركة zecOps. ومنذ ذلك الحين، أصدر خبراء الأمن السيبراني في Malwarebytes Labs تحذيراتهم الخاصة.
وأوضح زاك أن "حيلة الاستحواذ على حسابات واتس آب الأخيرة أمر بسيط وعبقري. ففي هذه هي الطريقة يحاول الهكر و أنت نائم تسجيل الدخول إلى حسابك عبر واتس آب، وتتلقى رسالة نصية تقول" عدم مشاركة هذا ". ورغم عدم المشاركة، لا تزال تتعرض للاختراق.ويقول الخبراء إن هذا ليس ممكناً فحسب، بل إنه سهل التنفيذ إلى حد ما.
ويستفيد المتسللون من خطأين، وبمجرد أن يتمكن المتسلل من الوصول إلى حسابك، يمكنه إعداد رقم تعريف شخصي للمصادقة ثنائية العوامل لمنعك من استعادة حسابك. وتحذر Malwarebytes Labs من أنه "بمجرد اختراق الحساب، يمكن للمهاجم استخدامه لاختطاف حسابات جهات اتصال المستخدم، أو نشر البرامج الضارة، أو احتجاز الحساب كرهينة حتى يدفع المالك المال لاستعادته".
كيفية منع هذا الهجوم
أحد الحلول البسيطة هو التأكد من أنك تستخدم أفضل حماية للبريد الصوتي على حساب هاتفك، وليس فقط الخيارات الافتراضية. ولكن يمكنك أيضاً منع الهجوم ببساطة عن طريق إعداد مصادقة ثنائية على حسابك في واتس آب. ومن السهل جداً القيام بذلك، ومنع عدد من حيل الاستحواذ الشائعة على واتس آب.
ولإعداد المصادقة الثنائية، قم بتشغيل واتس آب ثم انتقل إلى الإعدادات> الحساب> التحقق بخطوتين. يمكنك بعد ذلك تشغيل المصادقة الثنائية وإعداد رقم التعريف الشخصي الشخصي الخاص بك للتطبيق، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.
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