خلل يصيب أجهزة آيفون 14.. إليك ما يجب فعله إذا حدث ذلك

كشف تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن وجود خلل يصيب جهاز "آيفون برو ماكس 14" الجديد، يؤدي إلى شلل الهاتف الذكي على نحو غامض لدرجة أن الجهاز يصبح غير قابل للاستخدام في بعض الحالات.



Advertisement وقد أبلغ العديد من المستخدمين عن المشكلة التي يبدو أنها تحدث عندما يقوم المستخدمون بشحن هواتفهم، أو نقل البيانات من الهواتف السابقة أو الاتصال بشبكة "واي فاي" (WiFi). وقد أبلغ العديد من المستخدمين عن المشكلة التي يبدو أنها تحدث عندما يقوم المستخدمون بشحن هواتفهم، أو نقل البيانات من الهواتف السابقة أو الاتصال بشبكة "واي فاي" (WiFi).



ويأتي ذلك على الرغم من طرح آبل للعديد من تحديثات نظام "آي أو إس" (iOS)، منذ إطلاق "آيفون برو ماكس 14" في أيلول الماضي.



واعترفت شركة آبل بضرورة التحقيق في الخطأ الذي حدث مع طرازات "آيفون 14″، بما في ذلك "آيفون برو ماكس 14″، التي تجمدت عندما قام العملاء بنقل البيانات إليها من جهاز "آيفون" قديم.



وقالت آبل في مذكرة حصل عليها موقع "ماك رومرز" (MacRumors) الإخباري إن مهندسيها "على دراية بحدوث هذه المشكلة ويقومون بالتحقيق".



نصائح

إذا تجمد جهاز "آيفون" الخاص بك، حاول إجراء "إعادة تشغيل النظام"، وهو المكان الذي تقوم فيه بإيقاف تشغيل الهاتف يدويا ثم تشغيله مرة أخرى عن طريق الضغط باستمرار على أزرار معينة.



ابدأ بالضغط على زر رفع مستوى الصوت، ثم اتركه، ثم افعل الشيء نفسه باستخدام زر خفض مستوى الصوت. بعد ذلك، اضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي (الموجود على الجانب الأيمن من جهازك) حتى يظهر شعار آبل.



ويجب أن يحل هذا معظم مشكلات التجميد، ولكن إذا كنت لا تزال عالقا فحاول توصيل هاتفك بحاسوب شخصي أو محمول والاتصال بـ"آي تيونز" (iTunes) بدلا من ذلك.



وإذا كنت تواجه حالات تجمد متكررة، يقترح أثوال بعض الإجراءات التي يمكن أن تساعدك، ويمكن الوصول إليها بسهولة من قائمة إعدادات جهاز "آيفون" الخاص بك.



وأوضح خبير الهواتف المحمولة ستيفن أثوال أن أجهزة "آيفون" تتجمد في معظم الأحيان لزيادة التحميل عليها بسبب كثرة العمليات، لذلك إذا استمرت المشكلة "أقترح إغلاق أي تطبيقات غير مستخدمة أو تغيير ما يتم تشغيله في الخلفية".





ويمكنك العثور على هذه البيانات في الإعدادات الخاصة بك، وحتى التطبيقات اجعلها بحيث تفتح فقط عند الحاجة إليها.



وأوصى أثول أيضا بمراقبة سعة التخزين لأن هذا يمكن أن يبطئ جهاز "آيفون" الخاص بك بسرعة ويزيد من احتمال تعطله، "لذا احذف الصور ومقاطع الفيديو التي لا تريدها، وانقل الملفات إلى آي كلود (iCloud) في أقرب وقت ممكن". (الجزيرة)