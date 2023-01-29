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تكنولوجيا وعلوم

روبوت يمكنه التحول من حالة الصلابة إلى حالة السيولة والعكس!

Lebanon 24
29-01-2023 | 08:00
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ابتكر علماء صينيون من جامعة هونغ كونغ الصينية، نموذجاً أولياً لروبوت يمكنه التحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة والعكس.


وبحسب مجلة Matter، فإن هذا الروبوت تم صنعه من جسيمات مغناطيسية دقيقة من عناصر النيوديميوم (Nd) والحديد (Fe) والبورون (B) المغمورة في الغاليوم (Ga). ودرجة حرارة انصهار المادة الناتجة هي 29.8 درجة مئوية.
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ووتمكن العلماء خلال التجارب من تعليم الروبوت الحركة ونقل الحمولة.

ويتمكن هذا الروبوت في الحالة الصلبة من نقل حمولة أكبر من وزنه بثلاثين مرة. وللتحول إلى الحالة السائلة يجب وضعه بين مغانيط ذات مجالات مغناطيسية مثبتة، وفي هذه الحالة لا حاجة لمصدر حراري.

ويمكن لهذا المغناطيس تجاوز العقبات وتسلق الجدران، وقد اجبره العلماء في إحدى التجارب على نقل الثنائي الباعث للضوء (LED) إلى اللوحة وتثبيته وإضاءته. (روسيا اليوم)
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