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تكنولوجيا وعلوم

تحديث جديد لـ"تيك توك".. هذا ما سيتغيّر في الـ"DM"

Lebanon 24
29-01-2023 | 16:00
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توسّع منصة "تيك توك" نطاق إعدادات الرسالة المباشرة "دي.إم"  لكي تتيح للمستخدمين اختيار الأشخاص الذين يريدون أن يستقبلوا رسائلهم.


وتتيح المنصة حالياً خيارات: "الجميع"، "أصدقاء مقترحون"، "المتابعون المشتركون"، "الأشخاص الذين ترسل لهم رسائل" و"لا أحد".
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وقبل هذا التحديث، كان يمكن لمستخدمي "تيك توك" تحديد المستخدمين الآخرين كأصدقاء أو موصى بهم حتى يمكنهم تبادل الرسائل معهم عبر المنصة.


وعن التحديث، شرح موقع شركة "تيك توك" أنه إذا اختار المستخدم خيار "الجميع" فهذا يعني أن أي شخص يستطيع إرسال رسالة مباشرة إليه.


وستظهر الرسائل الواردة من الأصدقاء المشتركين أو الأشخاص الذين يتابعهم في صندوق الوارد الخاص به، أما الرسائل الواردة من الأشخاص الذين لا يتابعهم فتظهر في قسم "طلبات الرسائل"، بحيث يمكنه إما قبولها أو حذفها أو الإبلاغ عن هذه الرسائل.


وإذا اختار المستخدم خيار "أصدقاء مقترحون" فهذا يعني أن الأصدقاء الموصى بهم بما في ذلك أصدقاء "فيسبوك"، أو المسجلين على قوائم الاتصال الهاتفي يمكنهم إرسال رسالة مباشرة إليه.  


أما خيار "أصدقاء مشتركون" فيعني أن أي شخص يتابع المستخدم أو يتابعه المستخدم يستطيع إرسال رسالة مباشرة. 


كما ان خيار "لا أحد" يعني أن المستخدم لن يتلقى أي رسائل مباشرة من أي أحد.


وأشارت منصة "تيك توك" إلى أن المستخدم يستطيع الوصول إلى تاريخ الرسائل في صندوق الوارد، لكنه لا يستطيع استقبال رسائل مباشرة جديدة في هذه المحادثات.
 
المصدر: 24.ae
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