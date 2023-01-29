متلازمة تصيب الذين يعملون مع أجهزة الكمبيوتر.. ماذا تعرفون عنها؟

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يتعرض الأشخاص الذين يعملون مع أجهزة الكمبيوتر، والذين يقضون وقتاً طويلاً في النظر إلى هواتفهم المحمولة أو يقضون ساعات أمام التلفزيون، لخطر الإصابة بما يعرف بمتلازمة الرؤية الحاسوبية.وحذرت أخصائية البصريات تينا باتيل من متلازمة الرؤية الحاسوبية، والتي تحدث عندما تقضي وقتاً طويلاً في النظر إلى الشاشات الإلكترونية.وهناك خمس من العلامات التحذيرية لمتلازمة الرؤية الحاسوبية تشمل: الصداع، جفاف العين، تهيج العين، عدم وضوح الرؤية وازدواج الرؤية.