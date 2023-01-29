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صحة

متلازمة تصيب الذين يعملون مع أجهزة الكمبيوتر.. ماذا تعرفون عنها؟

Lebanon 24
29-01-2023 | 14:00
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يتعرض الأشخاص الذين يعملون مع أجهزة الكمبيوتر، والذين يقضون وقتاً طويلاً في النظر إلى هواتفهم المحمولة أو يقضون ساعات أمام التلفزيون، لخطر الإصابة بما يعرف بمتلازمة الرؤية الحاسوبية.


وحذرت أخصائية البصريات تينا باتيل من متلازمة الرؤية الحاسوبية، والتي تحدث عندما تقضي وقتاً طويلاً في النظر إلى الشاشات الإلكترونية.
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وهناك خمس من العلامات التحذيرية لمتلازمة الرؤية الحاسوبية تشمل: الصداع، جفاف العين، تهيج العين، عدم وضوح الرؤية وازدواج الرؤية. 
 
 
وقالت باتيل: "تمارين يوغا العين يمكن أن تعمل على تحسين منطقة العين وتقويتها. وقد تكون يوغا العين أمراً يستحق التفكير إذا كنت تقضي أيامك في التحديق في شاشة الكمبيوتر لفترات طويلة من الوقت وتعاني من متلازمة الرؤية الحاسوبية".
 



 
المصدر: 24.ae

صحة

تكنولوجيا وعلوم

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