15
o
بيروت
17
o
طرابلس
0
o
صور
16
o
جبيل
-1
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
0
o
بشري
15
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
ثورة ضد الهواتف الذكية.. وعودة لعصر "الهواتف الغبية"
Lebanon 24
29-01-2023
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأت شريحة واسعة من مستخدمي الهواتف الذكية في مختلف أنحاء العالم "ثورة" ضد أجهزتها الحديثة، وشرعت في العودة إلى عصر "الهواتف الغبية".
وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن الهواتف القديمة، التي يطلق عليها "الغبية"، أصبحت تشهد انتشارا جديدا بين المستخدمين.
Advertisement
وفي هذا الصدد، أعلنت نوكيا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنها بدأت في استعادة جزء من سوق الهواتف المحمولة العام الماضي.
وانطفأ بريق نوكيا، العلامة التجارية المفضلة لدى الأجيال السابقة، بعد الشعبية التي اكتسبتها هواتف سامسونغ وآيفون وغيرها، خلال السنوات الأخيرة.
وأوضحت "ذا صن" أن الأجيال الجديدة نشأت في عالم الهواتف الذكية، التي تعمل باللمس، وتوفر مكتبة كاملة من التطبيقات والمميزات.
وتابعت: "لكن الأمور بدأت تختلف الآن، حيث بدأت هذه الأجيال في تغيير هواتفها الحديثة للحصول على أجهزة بسيطة".
ويقول خبراء إن التأثيرات التي أحدثتها الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية ساهمت في رغبة الناس في هواتف بسيطة وتقليدية.
ويشيرون إلى أن هذه الفئة من الناس تحاول حاليا الحد من استهلاكها للهواتف الذكية، بعد أن أصبحت "مدمنة" على الميزات، التي تمنحها دفعات سريعة ومؤقتة من هرمون السعادة "الدوبامين".
في المقابل، يرغب آخرون في الاعتماد على الهواتف "الغبية" في حياتهم ليكونوا أكثر حضورا في "العالم الحقيقي".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معطيات تكشف "خطّة" مصرف لبنان لسعر الدولار.. هكذا سينخفض!
Lebanon 24
معطيات تكشف "خطّة" مصرف لبنان لسعر الدولار.. هكذا سينخفض!
05:00 | 2023-01-29
29/01/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
التفاصيل الكاملة لحادثة "السي سويت" المروّعة.. هذا ما حصل
Lebanon 24
التفاصيل الكاملة لحادثة "السي سويت" المروّعة.. هذا ما حصل
13:15 | 2023-01-29
29/01/2023 01:15:09
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة حول حادثة "السي سويت".. وفيديو للجريح من المستشفى: "انتبهي على اخواتك"
Lebanon 24
معلومات جديدة حول حادثة "السي سويت".. وفيديو للجريح من المستشفى: "انتبهي على اخواتك"
10:39 | 2023-01-29
29/01/2023 10:39:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جرى في لبنان يتكرّر فيها.. تحذيراتٌ من "إفلاس" دولة عربية بارزة!
Lebanon 24
ما جرى في لبنان يتكرّر فيها.. تحذيراتٌ من "إفلاس" دولة عربية بارزة!
12:00 | 2023-01-29
29/01/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو صادم من منطقة الذوق.. إطلاق نار داخل متجر والمتورّط "عسكري"!
Lebanon 24
فيديو صادم من منطقة الذوق.. إطلاق نار داخل متجر والمتورّط "عسكري"!
06:55 | 2023-01-29
29/01/2023 06:55:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
02:00 | 2023-01-30
الأرض ليست آمنة كما اعتقدنا... ماذا بعد "مفاجأة الكويكب الصغير"؟
16:00 | 2023-01-29
تحديث جديد لـ"تيك توك".. هذا ما سيتغيّر في الـ"DM"
14:00 | 2023-01-29
متلازمة تصيب الذين يعملون مع أجهزة الكمبيوتر.. ماذا تعرفون عنها؟
11:00 | 2023-01-29
"آبل" تغرّد خارج السرب.. كيف تفادت موجة تسريح الموظفين؟
08:00 | 2023-01-29
روبوت يمكنه التحول من حالة الصلابة إلى حالة السيولة والعكس!
05:00 | 2023-01-29
خلل يصيب أجهزة آيفون 14.. إليك ما يجب فعله إذا حدث ذلك
فيديو
من أصل لبناني.. النجمة العالمية الشهيرة بفستان شفاف أظهر ملابسها الداخلية شاهدوا كيف بدت (فيديو)
Lebanon 24
من أصل لبناني.. النجمة العالمية الشهيرة بفستان شفاف أظهر ملابسها الداخلية شاهدوا كيف بدت (فيديو)
01:00 | 2023-01-29
30/01/2023 10:22:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة مسلسل "الثمن" رزان جمال تبكي مباشرة على الهواء.. هذا ما حصل مع والدتها المتوفاة (فيديو)
Lebanon 24
بطلة مسلسل "الثمن" رزان جمال تبكي مباشرة على الهواء.. هذا ما حصل مع والدتها المتوفاة (فيديو)
05:00 | 2023-01-27
30/01/2023 10:22:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل بين نادين نسيب نجيم وخطيبها السوري في الطائرة المتجهة الى الرياض؟ (فيديو)
Lebanon 24
ماذا حصل بين نادين نسيب نجيم وخطيبها السوري في الطائرة المتجهة الى الرياض؟ (فيديو)
02:00 | 2023-01-27
30/01/2023 10:22:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact