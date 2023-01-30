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تكنولوجيا وعلوم

شريحة دماغية تجعلك تتصفح وسائل التواصل بعقلك... كيف؟

Lebanon 24
30-01-2023 | 08:00
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طور علماء غرسة دماغية أرق من شعرة الإنسان، تسمح للأشخاص باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بعقلك فقط، دون الحاجة لاستخدام يديك أو النقر على أية أزرار.

تم تصميم الشريحة التجريبية، للمصابين بالشلل أو البكم الذين يعانون من الشلل، الذين لا يستطيعون استخدام أطرافهم للتواصل عبر الكمبيوتر.
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لكن هذا الاختراع، الذي يعرف بـ"Layer 7 Cortical Interface" قد يسمح أيضا للأصحاء، باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بقوة عقولهم وحدها.
تختلف هذه الغرسة الدماغية عن تلك التي طورتها شركة إيلون ماسك، لأن الإجراء الذي يتطلبه زرعها يعد أقل "توغلا" وخطورة، كون الشريحة توضع على سطح الدماغ بدلا من الأنسجة.

وهذه الغرسة عبارة عن شريط من مادة رقيقة مرنة، تشبه الشريط اللاصق، ويحتوي الأخير على أقطاب كهربائية، ويبلغ سمكه خمس شعرة الإنسان.

يساعد ذلك على زرع الجهاز في الدماغ، وتوافقه مع سطح الدماغ دون إتلاف أي نسيج.

لزرع الجهاز، يقوم الجراحون بعمل شق رفيع جدا في الجمجمة وإدخالها، والشق أقل من ملليمتر واحد، مما يعني أن المرضى لا يحتاجون حتى إلى حلق رؤوسهم، وفق الرئيس التنفيذي لشركة "بريسيجن" (Precision)، مايكل ماغر، لـ"سي إن بي سي".
ماغر أضاف: "أعتقد أن هذه ميزة كبيرة مقارنة بالتقنيات التي تتطلب، على سبيل المثال، إزالة جزء كبير من الجمجمة، مما يستغرق الكثير من الوقت وينطوي على مخاطر كبيرة للإصابة بالعدوى. لم أقابل أبدا أي شخص يريد ثقبا في جمجمته".
يعمل الجهاز من خلال جمع إشارات الدماغ وتفسيرها، وإصدار الأوامر إلى جهاز متصل اعتمادا على إشارة الدماغ المستقبلة.
 
ونظرا لأنه يمكن للعلماء زيادة عدد الأقطاب الكهربائية الموجودة على الشريط بسهولة، فإنه من الممكن استخدامه لعلاج حالات عصبية أخرى، ويمكن إزالة الشريحة بسهولة إذا غير المرضى رأيهم.
وأوضحت "بريسيجين" أن الجهاز نجح في فك تشفير إشارات الدماغ لدى الحيوانات، معربة عن أملها في الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية، لاختبار الزرع على البشر في الأشهر القليلة المقبلة.
المصدر: سكاي نيوز
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