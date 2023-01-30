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تكنولوجيا وعلوم
إقتصادية ورخيصة الثمن... تعرفوا إلى سيارة "mazda" الجديدة
Lebanon 24
30-01-2023
|
11:00
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كشفت "مازدا" عن سيارتها الجديدة التي صممت لمحبي المركبات الشبابية الأنيقة والعملية بنفس الوقت.
وتتميز السيارة الجديدة عن سيارات Mazda 2 السابقة بهيكل أكثر انسيابية، وبواجهة أمامية معدّلة تخلو من وجود شبك أمام المبرد، كما عدّلت فيها أشكال المصابيح قليلا، وتغّير فيها شكل الفتحات الهوائية أشكال ممتصات الصدمات.
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وداخليا حصلت السيارة على قمرة معدّلة أيضا، وجهّزت بمقود جديد، ولوحة عدادات مميزة التصميم، وأصبحت واجهة القيادة فيها أكثر بساطة من حيث التصميم، وزودت الواجهة بشاشة لمسية متطورة تعمل مع أحدث أنظمة المولتيميديا.
وجهّزت هذه المركبة بأنظمة تعليق وفرامل جديدة، ونظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات، وأنظمة تدفئة للمقاعد والمقود، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.
وستطرح نسخ Mazda 2 بمحركات بنزين اقتصادية بسعة 1.5 ليتر وعزم 110 أو 116 حصانا، ومحركات توربوديزل بسعة 1.5 ليتر وعزم 105 أحصنة، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية أو علب يدوية بست سرعات، أما أسعار نسخها فستبدأ من 11800 دولار. (روسيا اليوم)
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