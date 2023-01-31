إلى محبي ألعاب الفيديو.. سامسونغ تكشف عن شاشة مميزة جدا (فيديو)

كشفت سامسونغ عن شاشة ذكية جديدة طورتها لتكون من بين أفضل الشاشات للمصممين ومحبي ألعاب الفيديو الحديثة.

وتبعا لسامسونغ، فإن شاشة Odyssey Neo G7 الجديدة، هي أول شاشة Odyssey مسطحة التي تعمل بتقنيات Mini-LED.

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وتأتي الشاشة الجديدة بمقاس 43 بوصة، ودقة عرضها (3840/2160) بيكسل، ترردها 144 هيرتزا، وتتمتع بمعدل استجابة 1 ميللي ثانية، كما تدعم تقنيات VESA DisplayHDR600 و+HDR10 لتوفير دقة ممتازة في عرض الصور والفيديوهات.





وتمتاز هذه الشاشة تبعا لمطوريها بتقنية Quantum Matrix التي طورتها سامسونغ للتحكم بمصابيح LED الداخلية، ما يوفّر وضوحا كبيرا في الألوان، فضلا عن التقنيات الخاصة التي حصلت عليها التي تساعد على التقليل من انعكاسات الضوء عليها.

وجهّزت الشاشة بمنفذ DisplayPort 1.4، ومنفذي HDMI 2.1، ومنفذي USB 3.0، ومنفذ LAN ما يمكن من وصلها بسهولة مع مختلف الأجهزة الإلكترونية، كما يمكنها الاقتران لاسلكيا مع الأجهزة عبر تقنيات Bluetooth 5.2 و Wi-Fi 5.









ودعمتها سامسونغ بخدمات Gaming Hub وSamsung Smart Hub التي توفر الألعاب والفيديوهات المدفوعة والمجانية، كما مكنتها من دعم ألعاب Xbox Cloud Gaming وNVIDIA GeForce NOW، ويمكن للشاشة أيضا الوصول إلى خدمات Amazon Prime و Netflix و YouTube عبر الإنترنت. (روسيا اليوم)