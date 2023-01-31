5 ميزات متوقعة في تحديث ويندوز 11 القادم.. تعرف اليها

طرحت شركة مايكروسوفت تحديث ويندوز 11 التراكمي Windows 11 22H2 KB5022360، الذي يتضمن 15 إصلاحاً.



وهذا التحديث هو جزء من تحديث مايكروسوفت الشهري C لشهر كانون الثاني 2022، مما يسمح للمستخدمين باختبار الإصلاحات القادمة في شباك التي تحمل الاسم 2023 Patch Tuesday.

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كما يعالج مشكلة تؤثر في ملفات الصور التي تجدها باستخدام البحث في شريط المهام وتمنع فتح تلك الصور، فضلاً عن معالجة مشكلة البحث عن ملف بناء على محتويات الملف، وغيرها من المشكلات. وهذا التحديث هو جزء من تحديث مايكروسوفت الشهري C لشهر كانون الثاني 2022، مما يسمح للمستخدمين باختبار الإصلاحات القادمة في شباك التي تحمل الاسم 2023 Patch Tuesday.كما يعالج مشكلة تؤثر في ملفات الصور التي تجدها باستخدام البحث في شريط المهام وتمنع فتح تلك الصور، فضلاً عن معالجة مشكلة البحث عن ملف بناء على محتويات الملف، وغيرها من المشكلات.



وأيضاً طرحت مايكروسوفت بعض التحديثات الكبيرة للمشتركين في برنامج Windows Insider، مما يتيح لهم تجربة هذه الميزات قبل الطرح النهائي. إذ تستخدم مايكروسوفت الاسم الرمزي Moment لتقديم ميزات وتحسينات جديدة لنظام التشغيل ويندوز 11 في الإصدار 22H2.



وفيما يلي سنذكر 5 من الميزات المحتمل توفرها في تحديث ويندوز 11 القادم:



1- شريط مهام محسن للأجهزة اللوحية

ستقدم مايكروسوفت شريط مهام محسناً للأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز 11، وسيظهر هذا الشريط في وضعين مختلفين، هما: الوضع المطوي Collapsed، والوضع الموسع Expanded.

ويتميز شريط المهام في الوضع الموسع برموز أكبر لتسهيل النقر عليها باللمس. أما في الوضع المطوي، فستختفي معظم الرموز، وستظهر الرموز الأساسية فقط، مثل مؤشر طاقة البطارية. كما يمكنك التبديل بين حالتي شريط المهام بالتمرير سريعاً إلى أعلى أو إلى أسفل.



2- واجهة مبوبة في تطبيق Notepad

أضافت مايكروسوفت علامات تبويب إلى تطبيق File Explorer في تحديث ويندوز 11 22H2 العام الماضي. ومن المحتمل أن تُضاف علامات التبويب إلى تطبيق Notepad أيضاً.

وتختبر مايكروسوفت حالياً علامات التبويب في تطبيق Notepad ضمن برنامجها التجريبي Windows Insiders، وهناك فرصة كبيرة لتصبح متاحة في تحديثات Moment القادمة.



مثلما يتيح لك File Explorer فتح علامات تبويب متعددة بداخله، ستتيح لك الواجهة المبوبة في Notepad فتح مجلدات متعددة في نافذة تطبيق واحدة بحيث يكون لكل مجلد علامة تبويب، مما يسهل عليك التبديل بينها بدلاً من فتح نافذة جديدة للتطبيق لكل منها.



3- رموز متحركة في تطبيق الإعدادات

قد تكون إضافة الرموز المتحركة Animated icons في تطبيق الإعدادات Settings من الميزات القادمة إلى ويندوز 11. سيكون لكل رمز متحرك تأثير مرئي فريد يتوافق مع طبيعة الرمز. على سبيل المثال: سيدور رمز تحديث ويندوز Windows Update كلما نقرت فوقه، في حين أن رمز الشبكة والإنترنت Network & internet سيمتلئ عند النقر فوقه.





4- توصيات حول حالة البطارية

أضافت مايكروسوفت أيضاً صفحة جديدة في تطبيق الإعدادات تتضمن توصيات حول حالة البطارية، حيث تهدف إلى مساعدتك في الحفاظ على طاقة البطارية بشكل عام. وتشمل هذه التوصيات: تقصير فترة إعلاق الشاشة، وضبط إعدادات السكون sleep settings، أو استخدام الوضع المظلم، وغير ذلك من إعدادات البطارية التي تطيل عمرها.



5- إضافة أداة لتسجيل الشاشة

أضافت مايكروسوفت تطبيق Snipping Tool إلى نظام التشغيل ويندوز 11 لاستخدامه في أخذ لقطة للشاشة.

ومن المحتمل أن لا تقتصر وظيفة هذا التطبيق على ذلك في المستقبل، إذ تختبر مايكروسوفت حالياً القدرة على إنشاء تسجيلات الشاشة في تطبيق Snipping Tool ضمن برنامجها التجريبي Windows Insiders عبر قناة المطورين Dev channel ومن المحتمل أن يكون الإصدار الجديد من تطبيق Snipping Tool مزوداً بأداة تسجيل الشاشة في التحديث القادم.



سيتيح لك هذا التطبيق تحديد جزء من الشاشة تريد تسجيله قبل أن يبدأ الحاسوب الخاص بك التسجيل. وبعد اكتمال التسجيل، يمكنك معاينة المقطع وحفظه ومشاركته. (العربية)