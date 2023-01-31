ما حقيقة وجود الوحش صاحب "القدم الكبيرة"؟

كشفت مجلة علمية في تقرير لها، عن طبيعة وحقيقة الوحش الأسطوري الذي سجل مشاهدته في أكثر من مناسبة حول العالم، لكن لم يتجرأ أحد من الاقتراب منه لمعرفة ماهيته وحقيقته بسبب وجوده أغلب الأحيان، في مناطق كثيفة الأشجار.

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وأظهرت عالمة بيانات تدعى فلوي فوكسون أن معظم مشاهدات "Bigfoot" أو صاحب القدم الكبيرة، التي سجلت في الولايات المتحدة الأميركية وكندا، كانت على الأرجح دببة سوداء تتجول على أرجلها الخلفية فقط، بحسب المقال المنشور في مجلة "sciencealert" العلمية.

وبحسب المقال، فإن هذا التفسير ليس الأول حول إمكانية أن تكون هذه الدببة هي "صاحبة القدم الكبيرة".



وفي عام 2005، قارن أحد العلماء أعداد الدب الأسود المتوقعة مع مشاهدات المبلغ عنها في الركن الشمالي الغربي للولايات المتحدة الأميركية. ومع ذلك، خلص إلى أن نوعًا من الحيوانات غير الدب الأسود الأميركي مسؤول عن مشاهدة هذا المخلوق الأسطوري.



ولكن في عام 2009، أظهرت ورقة بحثية أخرى أجرت دراسة في نفس المنطقة درجة عالية من التداخل بين مجموعات الدب الأسود والمشاهدات.



وتوسعت فوكسون في عملية التحليل لتشمل كل الأماكن في أميركا وكندا حيث تعيش الدببة السوداء والبشر بالقرب من بعضهم بعض، بحسب البحث المنشور في مجلة "bioRxiv " العلمية.



وقارنت الباحثة بين أماكن تسجيل هذه المشاهدات والكثافة السكانية وبين كثافة الدببة السوداء في تلك المناطق، لتؤكد النتائج أن هذه المشاهدات لما أطلق عليه "صاحب القدم الكبيرة" ما هي إلا دببة سوداء وقفت على قائمتيها الخلفيتين.



ولاحظت الباحثة أنه في المناطق التي فيها أعداد كبيرة من الدببة السوداء والبشر، تم تسجيل المزيد من مشاهدات لصاحب القدم الكبيرة، الأمر الذي أكد صحة نظريتها. (ٍسبوتنيك)