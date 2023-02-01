5 استخدامات لهاتفك الذكي ربما لا تعرفها

لا يجب أن يقتصر استخدام الهواتف الذكية على إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية ومتابعة مواقع التواصل الاجتماعي، بل تجب الاستفادة من جميع الميزات والأدوات المتوفرة في تلك الهواتف للمساعدة في إنجاز المهام اليومية المتعددة، وتسهيل الكثير من الأمور في جوانب حياتنا المختلفة. وفيما يلي سنذكر 5 استخدامات مفيدة لهاتفك الذكي من المُحتمل أنك لم تعرفها من قبل:
1- استخدام الهاتف للتحكم في السيارة
يمكنك استخدام هاتفك كجهاز تحكم بالسيارة عن بُعد عن طريق تطبيق (Viper SmartStart) إذ يتيح لك هذا التطبيق فتح السيارة وتشغيلها، وفتح صندوق السيارة، والعثور على موقع السيارة، وتنشيط نظام الأمان الخاص بها، والعديد من الأمور الأخرى.
هذا التطبيق مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا، مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.
2- استخدام الهاتف كشريط قياس
يمكنك استخدام هاتفك الذكي لقياس أطوال الأجسام المختلفة بدلًا من شريط القياس، إذ تتوفر العديد من تطبيقات الهاتف التي يمكن أن تساعدك في قياس الأطوال باستخدام كاميرا الهاتف.
على سبيل المثال: يمكنك استخدام تطبيق (Measure) في آيفون لقياس طول جسم معين. يستخدم هذا التطبيق تقنية الواقع المعزز (AR) لحساب أبعاد الكائن. لاستخدام تطبيق Measure اتبع الخطوات التالية:
افتح التطبيق، ووجّه كاميرا هاتفك نحو الجسم الذي ترغب في قياس طوله.
استمر في ضبط زاوية الكاميرا حتى تظهر في الشاشة دائرة بيضاء تحتوي على نقطة في داخلها.
حرّك تلك النقطة لتصبح ظاهرة فوق بداية الجسم الذي ترغب في قياس طوله وسيكون هذا المكان هو الذي سيبدأ التطبيق بالقياس منه.
بعد ذلك، اضغط فوق زر (إضافة ) Add الذي يظهر في شكل علامة الجمع (+)، ثم حرّك الهاتف عبر الجسم حتى تصبح النقطة ظاهرة فوق الطرف الآخر من الجسم.
اضغط فوق زر إضافة (+) مرة أخرى عندما تكون الدائرة فوق المكان التي تريد إنهاء القياس فيه.