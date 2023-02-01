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تكنولوجيا وعلوم

شركة آبل تتيح تحديثاً مهماً يعزز حماية الحسابات

Lebanon 24
01-02-2023 | 05:00
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تتيح شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة آبل، تحديثاً مهماً لوسائل حماية حسابات مستخدمي آبل آي.دي وآي كلاود للحوسبة السحابية، باستخدام مفاتيح أمن لمنع القراصنة ولصوص الهويات والمتطفلين، من الوصول إلى الحسابات.
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ويذكر أن مفاتيح الأمن عبارة عن أجهزة صغيرة تتصل بفتحات يو.إس.بي أو لايتنينغ في الأجهزة  أو مع وصلات البيانات اللاسلكية إن.إف.سي، أثناء تسجيل المستهلك للدخول  إلى الجهاز او الحساب الخاص به. 
ونظراً لآن تسجيل الدخول في هذه الحالة يحتاج إلى وجود مفتاح الأمن، فإنه من المستحيل على القراصنة التسلل إلى الجهاز أو الحساب عن بعد بسبب عدم  وجود المفتاح الخاص بالمستخدم لديهم.
كما أن مفتاح الأمن لن يعمل مع مواقع تسجيل الدخول المزيفة، لذلك يمكنها التصدي لمحاولات القرصنة التي تحاول خداع المستخدم  لكي يكتب كلمة المرور الخاصة به على موقع مزيف، بحسب موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.
وجاء دعم آبل لتقنية لوج إن تك مع الإصدار الجديد لنظام التشغيل آي.أو.إس 16.3وماك أو.إس 13.2، حيث كشفت آبل تفاصيل كيفية استخدام مفاتيح الأمن مع الهواتف الذكية آيفون والكمبيوتر اللوحي آي باد والكمبيوتر الشخصي ماك.
وتفرض الشركة على المستخدم استخدام مفتاحي أمن على الأقل حتى تضمن الحماية لأجهزته وحساباته.
وتعمل شركة آبل خلال الشهور الأخيرة لتشديد تقنيات الأمن مدفوعة بعمليات اختراق هواتف آيفون بما في ذلك برنامج التجسس بيغاسوس الذي تنتجه شركة إن.إس.أو جروب الإسرائيلية. 
وفي كانون الأول الماضي طرحت الشركة خيار "حماية البيانات المتقدم" (آدفانسد داتا بروتاكشن)، ليعطي خيار تشفير أقوى للبيانات المخزنة على خدمة الحوسبة السحابية آي كلاود.
وفي أيلول الماضي، أضافت آبل  خيار "لوك داون مود" الذي يتضمن ضمانات جديدة لكيفية عمل الهواتف للتصدي للهجمات الخارجية.
ولكن التحذير الأخير  هو أنه ورغم مفاتيح الأمن وبرنامج حماية البيانات المتقدم تعزز حماية الحسابات، فإنها تعني أيضاً أن آبل لا تستطيع المساعدة في استرداد البيانات المفقودة.
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