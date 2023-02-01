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تكنولوجيا وعلوم

كيف تبحث عن الرسائل حسب التاريخ على واتس آب؟

Lebanon 24
01-02-2023 | 08:00
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طرحت منصة المراسلة الفورية واتس آب مجموعة من الميزات الجديدة لمستخدمي آي أو إس، وكان من بينها ميزة "البحث عن الرسائل حسب التاريخ" لمستخدمي "آي أو إس".

تساعد ميزة "البحث حسب التاريخ" المستخدمين في العثور على الرسائل حسب تاريخ محدد. بعد أن يقوم المستخدمون بتنزيل أحدث إصدار من واتس آب بيتا لنظام التشغيل "آي أو إس" 22.24.0.77. 
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فيما يلي كيفية استخدام ميزة "بحث الرسائل حسب التاريخ" في واتس آب على نظام التشغيل "آي أو إس"، وفق ما أورد موقع غادجيتس ناو الإلكتروني:
1. قم بتنزيل أحدث إصدار من واتس آب من متجر تطبيقات آبل أو قم فقط بتحديث الإصدار الموجود على جهاز آيفون الخاص بك.
2. افتح واتس آب على جهاز "آي أو إس" الخاص بك.
3. انتقل إلى نافذة الدردشة التي تريد البحث فيها عن رسالة في تاريخ محدد.
4. اضغط على اسم المتسلم.
5. اضغط على زر البحث الموجود أسفل صورة الملف الشخصي للمتسلم.
6. اضغط على أيقونة التقويم الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى من شريط البحث.
7. حدد الشهر والسنة اللذين تريد الرجوع إليهما للبحث عن الرسالة.
8. عندما تضغط على الانتقال إلى التاريخ، سيوصلك واتس آب إلى الرسائل المحددة من التاريخ المختار.
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