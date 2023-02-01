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تكنولوجيا وعلوم

إكتشاف نظام شمسي مع كواكبه (فيديو)

Lebanon 24
01-02-2023 | 14:00
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اكتشف عدد من علماء الفلك نظاما شمسيا مع كواكبه التي تدور بشكل مذهل.
ويُظهر مقطع فيديو، أربع نقاط من الضوء تتحرك في دوائر جزئية متحدة المركز حول قرص أسود في مركزها.
ويوضح العلماء أن النقاط الأربع عبارة عن كواكب خارجية، حيث يحجب القرص الأسود نجمها، على بعد 133.3 سنة ضوئية من الأرض. الدوائر الجزئية هي حركاتها المدارية، وهي عبارة عن فاصل زمني تم تجميعه من 12 عاما من الملاحظات.
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والنجم هو "HR8799"، وفي عام 2008 شكلت الكواكب الخارجية النظام الأول (وليس أول كوكب خارج المجموعة الشمسية، كان "2M1207b" في عام 2004) قد رآه علماء الفلك بشكل مباشر على الإطلاق.

منذ ذلك الحين، كان عالم الفلك جيسون وانغ من جامعة نورث وسترن يراقبها بشغف. لقد قام بتجميع هذه الملاحظات في فاصل زمني - ليس لأي سبب علمي، ولكن لمجرد أنها رائعة للغاية، حسب تعبيره.
 
وتابع "لكن هذا الفيديو يظهر كواكب تتحرك على نطاق زمني بشري. آمل أن يتمكن الناس من الاستمتاع بشيء عجيب".
 
والعدد الحالي للكواكب الخارجية المؤكدة (الكواكب خارج المجموعة الشمسية)، يبلغ عددها أكثر من 5200، لكن لا يمكن مشاهدة معظمها في الواقع. (سبوتنيك)
 
 
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