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تكنولوجيا وعلوم

Chery تطلق سيارة مميزة بسعر منافس

Lebanon 24
01-02-2023 | 16:00
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أعلن وكلاء شركة Chery أن الشركة تستعد لطرح واحدة من أجمل سياراتها العائلية في روسيا وبعض الأسواق الأخرى.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن السيارة الجديدة التي ستسمى Omoda S5 ستكون نسخة معدّلة عن سيارت Arrizo 6 pro، وستأتي بمواصفات ممتازة وأسعار منافسة.
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وستحصل السيارة الجديدة على هيكل سيدان بطول 4 أمتار و64 سنتيمترا، عرضه 181 سم، ارتفاعه 149 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 272 سم، وستجهّز المركبة بأنظمة تعليق مطوّرة تجعل حركتها أكثر سلاسة على الطرقات الوعرة.
 
 
وستزود السيارة بصفين من المقاعد المخصصة لـ 5 ركاب، وستحصل على أنظمة تدفئة للمقاعد والمقود، وعلى نظام تشغيل للمحرك والمصابيح عن بعد، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ونظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.
 
وستحصل نسخ المركبة التي ستطلق في روسيا على محركات بنزين بسعة 1.5 ليتر بعزم 113 حصانا، وعلى علب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات، كما يفترض أن تظهر منها نسخ أخرى مجهزة بمحركات بنزين توربينية بعزم 156 حصانا، ومحركات توربينية بسعة 1.6 ليتر بعزم 197 حصانا، من المفترض أن تبدأ أسعار هذه السيارات من 18 ألف دولار تقريبا. (روسيا اليوم) 
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