مايكروسوفت تمنح أنظمة "ويندوز" ميزات جديدة

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أعلنت مايكروسوفت أنها ستضيف ميزات جديدة لأنظمة "ويندوز"، لتصبح هذه الأنظمة اكثر فائدة وعملية للمستخدمين.وتبعا للمعلومات الممتوفرة فإن مايكروسوفت بدأت باختبار نسخ تجريبية جديدة من أنظمة Windows 11، ومعها سيكون بإمكان المستخدم عرض "عناصر واجهة الاستخدام" بالحجم الكامل للشاشة، ما سيسمح برؤية الكثير من المعلومات في وقت واحد.كما زوّدت النسخ الاختبارية الجديدة بميزات تساعد مستخدمي الحواسب على تحميل التطبيقات الخارجية، وتشير المصادر إلى أن التطبيقات الخارجية أيضا ستضاف مستقبلا إلى متجر تطبيقات مايكروسوفت ليتمكن المستخدم من تحميلها بسهولة. (روسيا اليوم)