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تكنولوجيا وعلوم

"غالاكسي إس".. ما الجديد في هاتف "سامسونغ" المتطور؟

Lebanon 24
02-02-2023 | 05:00
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كشفت سامسونغ للإلكترونيات النقاب عن أحدث هواتفها الذكية يوم الأربعاء، في اختبار لقوة علامتها التجارية في وقت يمر فيه سوق الهواتف المحمولة بضعف لم يسبق له مثيل.

وتحتوي طائفة الهواتف الذكية غالاكسي إس 23 على كاميرات أفضل ورقائق أسرع من سابقتها، لكن محللين قالوا إن المبيعات المبكرة ستواجه طلبا ضعيفا لأن المستهلكين ينفقون أقل على السلع الكمالية في غمرة ارتفاع التضخم.
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ما الجديد في هاتف سامسونغ؟
- يتمتع جهاز ألترا إس 23 المتطور على أول مستشعر كاميرا من سامسونغ بدقة 200 ميغا بكسل، مما يوفر صورا أكثر وضوحا بعد التكبير.
- اعتمدت فئة الهواتف على معالج الهاتف المحمول سنابدراغون 8 الجيل الثاني من إنتاج شركة كوالكوم وهو أسرع من الشرائح المستخدمة في فئة إس 22.
- هاتف إس 23 هو أول هاتف سامسونغ يستخدم بطاقة جيفورس أر.تي.إكس 4070 للغرافيكس التي تتطلب معالجا قويا ولعملية اللعب عبر البث المباشر.
- في الولايات المتحدة، سيبدأ سعر غالالكسي إس 23 الأساسي من 799 دولارا ويبلغ سعر إصدار غالاكسي إس 23 بلس ذي المواصفات الأعلى 999 دولارا ويبلغ سعر إصدار الترا إس 23 المتطور أيضا 1199 دولارا.
- أبقت سامسونغ الأسعار عند نفس مستوى إصدارات العام الماضي على الرغم من الارتفاع في كلفة المكونات.
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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