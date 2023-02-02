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تكنولوجيا وعلوم
روسيا تبني مركزا فلكيا كبيرا
Lebanon 24
02-02-2023
|
11:00
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أعلنت وسائل إعلام روسية أن العمل جار على مشروع لبناء مركز فلكي كبير في مدينة سمارا.
وجاء في بيان صادر عن مجلس المدينة: "الاستعدادات جارية للبدء بمشروع بناء منشأة مهمة في تاريخ المدينة، وهذه المنشأة ستكون عبارة عن مركز فلكي، وسيبدأ العمل في موقع البناء قريبا، لقد تم تحضير كل الوثائق اللازمة، ووفقا للمخططات فإن المقاول سينتهي من العمل على تنفيذ المشروع بحلول 30 نوفمبر 2024".
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وتبعا للبيان فإن المشروع سيضم بناء كبيرا مساحته 5.7 آلاف متر مربع، وسيضم البناء طابقين تحت الأرض و3 طوابق فوق الأرض، ومنصة فلكية لرصد السماء والنجوم، وقاعة للعروض الفلكية، وقبة مراقبة فلكية قطرها 18 م، وقاعة مؤتمرات تتسع لـ 100 شخص، إضافة إلى عدة مرافق خدمية".
وأشار البيان إلى أن المسؤولين عن المشروع سيحافظون على الأشجار المحيطة بالمبنى، إذ سيتم نقلها مؤقتا وستعاد إلى أماكنها بعد الانتهاء من أعمال البناء، كما سيتم الحفاظ على التماثيل والنصب التذكاية التي كانت موجودة بالقرب موقع البناء. (روسيا اليوم)
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