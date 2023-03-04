18
o
بيروت
19
o
طرابلس
-1
o
صور
18
o
جبيل
2
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
19
o
بشري
18
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
قريباً ميزة جديدة في "واتساب".. إحصلوا عليها أولا بهذه الخطوات
Lebanon 24
04-03-2023
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعمل القائمون على تطبيق "واتساب" على ميزة جديدة تسمى "زر التحرير" وستسمح بتعديل الرسالة في وقت يصل إلى 15 دقيقة من إرسالها.
وأتت تلك الميزة بعد أن طالب الملايين من مستخدمي "WhatsApp" منذ فترة طويلة بها، في محاولة لتصحيح الأخطاء الإملائية أو الرسائل المحرجة المرسلة إلى الآخرين في الدردشات الشخصية أو الرسائل الجماعية.
Advertisement
لكن التعديل الذي يجري العمل عليه حالياً لم يفصح بعد عن موعد إطلاقه للاستخدام، بحسب ما أشارت صحيفة "ديلي ميل"، ولا يزال هناك أيضًا الكثير من الأمور المجهولة فيما يتعلق بتفاصيل ما إذا كان سيتم تنبيه المستلمين الآخرين لإجراء تعديل، أو تلقي سجل بما تم تغييره.
ويميل مختبرو الإصدار التجريبي إلى الحصول على إصدارات مبكرة من "WhatsApp"، على الرغم من عدم ظهور زر التحرير حتى الآن.
لكن البرنامج التجريبي هو أفضل فرصة لمستخدمي "WhatsApp" للحصول على ميزة جديدة على هواتفهم الذكية أو الأجهزة اللوحية أولاً.
وللقيام بذلك، يجب عليك تنزيل "WhatsApp beta " على هاتفك أولاً. وللقيام بذلك يتعين عليك الذهاب إلى غوغل بلاى على جهاز أندرويد والبحث عن واتساب. ثم تقوم بالتمرير لأسفل الصفحة حتى ترى "كن أحد مختبري الإصدار التجريبي". ثم اضغط على زر "أنا هنا" ثم اضغط على "انضمام" للتأكيد. وكل ما عليك فعله بعد ذلك هو انتظار التحديث إلى الإصدار التجريبي من التطبيق.
المصدر: العربية نت
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هزّة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم قوّتها ومصدرها
Lebanon 24
هزّة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم قوّتها ومصدرها
11:30 | 2023-03-06
06/03/2023 11:30:16
Lebanon 24
Lebanon 24
العالم الهولندي يحذر.. هذا ما قد يحصل غدا
Lebanon 24
العالم الهولندي يحذر.. هذا ما قد يحصل غدا
11:54 | 2023-03-06
06/03/2023 11:54:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"بلبلة" في سوق الدولار قبل ساعات.. ما سببها؟
Lebanon 24
"بلبلة" في سوق الدولار قبل ساعات.. ما سببها؟
15:13 | 2023-03-06
06/03/2023 03:13:31
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباكٌ مسلّح يُقلق ليل بيروت.. القذائف تُستخدم فما الذي يحدث؟
Lebanon 24
اشتباكٌ مسلّح يُقلق ليل بيروت.. القذائف تُستخدم فما الذي يحدث؟
16:09 | 2023-03-06
06/03/2023 04:09:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيون يختارون خلع "كهرباء لبنان" والاخيرة تستدرك وتوضح
Lebanon 24
لبنانيون يختارون خلع "كهرباء لبنان" والاخيرة تستدرك وتوضح
02:30 | 2023-03-07
07/03/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
08:00 | 2023-03-07
كيف شل مهندس واحد فقط "تويتر"؟
06:53 | 2023-03-07
"قمر الدودة" يشق طريقه عبر سماء الأرض.. على ماذا يدل؟
05:00 | 2023-03-07
مهن معرضة للخطر في سوق العمل بسبب الذكاء الاصطناعي.. ما هي؟
02:00 | 2023-03-07
للبقاء على قيد الحياة.. كيف تنجو من اصطدام كويكب قاتل؟!
23:00 | 2023-03-06
علماء يصنعون خلايا دماغية قابلة للبرمجة!
16:00 | 2023-03-06
غرامة على ماسك بسبب "تويتر"
فيديو
عن الإدّعاء على رياض سلامة.. هذا آخر كلامٍ من وزير العدل
Lebanon 24
عن الإدّعاء على رياض سلامة.. هذا آخر كلامٍ من وزير العدل
12:59 | 2023-03-06
07/03/2023 17:32:38
Lebanon 24
Lebanon 24
موظف بقنصلية إسرائيل في نيويورك ينقضّ بإبريق زجاجي على رأس رجل.. فيديو يوثق الحادثة
Lebanon 24
موظف بقنصلية إسرائيل في نيويورك ينقضّ بإبريق زجاجي على رأس رجل.. فيديو يوثق الحادثة
02:00 | 2023-03-06
07/03/2023 17:32:38
Lebanon 24
Lebanon 24
من أعنف الاصطدامات.. تفتت معه السيارة وتطايرت بالهواء شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
من أعنف الاصطدامات.. تفتت معه السيارة وتطايرت بالهواء شاهدوا ماذا حصل
04:28 | 2023-03-04
07/03/2023 17:32:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact