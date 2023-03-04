قريباً ميزة جديدة في "واتساب".. إحصلوا عليها أولا بهذه الخطوات

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يعمل القائمون على تطبيق "واتساب" على ميزة جديدة تسمى "زر التحرير" وستسمح بتعديل الرسالة في وقت يصل إلى 15 دقيقة من إرسالها.وأتت تلك الميزة بعد أن طالب الملايين من مستخدمي "WhatsApp" منذ فترة طويلة بها، في محاولة لتصحيح الأخطاء الإملائية أو الرسائل المحرجة المرسلة إلى الآخرين في الدردشات الشخصية أو الرسائل الجماعية.لكن التعديل الذي يجري العمل عليه حالياً لم يفصح بعد عن موعد إطلاقه للاستخدام، بحسب ما أشارت صحيفة "ديلي ميل"، ولا يزال هناك أيضًا الكثير من الأمور المجهولة فيما يتعلق بتفاصيل ما إذا كان سيتم تنبيه المستلمين الآخرين لإجراء تعديل، أو تلقي سجل بما تم تغييره.ويميل مختبرو الإصدار التجريبي إلى الحصول على إصدارات مبكرة من "WhatsApp"، على الرغم من عدم ظهور زر التحرير حتى الآن.لكن البرنامج التجريبي هو أفضل فرصة لمستخدمي "WhatsApp" للحصول على ميزة جديدة على هواتفهم الذكية أو الأجهزة اللوحية أولاً.وللقيام بذلك، يجب عليك تنزيل "WhatsApp beta " على هاتفك أولاً. وللقيام بذلك يتعين عليك الذهاب إلى غوغل بلاى على جهاز أندرويد والبحث عن واتساب. ثم تقوم بالتمرير لأسفل الصفحة حتى ترى "كن أحد مختبري الإصدار التجريبي". ثم اضغط على زر "أنا هنا" ثم اضغط على "انضمام" للتأكيد. وكل ما عليك فعله بعد ذلك هو انتظار التحديث إلى الإصدار التجريبي من التطبيق.