Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

قريباً ميزة جديدة في "واتساب".. إحصلوا عليها أولا بهذه الخطوات

Lebanon 24
04-03-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1044265-638135369445356890.jpeg
Doc-P-1044265-638135369445356890.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعمل القائمون على تطبيق "واتساب" على ميزة جديدة تسمى "زر التحرير" وستسمح بتعديل الرسالة في وقت يصل إلى 15 دقيقة من إرسالها.


وأتت تلك الميزة بعد أن طالب الملايين من مستخدمي "WhatsApp" منذ فترة طويلة بها، في محاولة لتصحيح الأخطاء الإملائية أو الرسائل المحرجة المرسلة إلى الآخرين في الدردشات الشخصية أو الرسائل الجماعية.
Advertisement


لكن التعديل الذي يجري العمل عليه حالياً لم يفصح بعد عن موعد إطلاقه للاستخدام، بحسب ما أشارت صحيفة "ديلي ميل"، ولا يزال هناك أيضًا الكثير من الأمور المجهولة فيما يتعلق بتفاصيل ما إذا كان سيتم تنبيه المستلمين الآخرين لإجراء تعديل، أو تلقي سجل بما تم تغييره.


ويميل مختبرو الإصدار التجريبي إلى الحصول على إصدارات مبكرة من "WhatsApp"، على الرغم من عدم ظهور زر التحرير حتى الآن.


لكن البرنامج التجريبي هو أفضل فرصة لمستخدمي "WhatsApp" للحصول على ميزة جديدة على هواتفهم الذكية أو الأجهزة اللوحية أولاً.


وللقيام بذلك، يجب عليك تنزيل "WhatsApp beta " على هاتفك أولاً. وللقيام بذلك يتعين عليك الذهاب إلى غوغل بلاى على جهاز أندرويد والبحث عن واتساب. ثم تقوم بالتمرير لأسفل الصفحة حتى ترى "كن أحد مختبري الإصدار التجريبي". ثم اضغط على زر "أنا هنا" ثم اضغط على "انضمام" للتأكيد. وكل ما عليك فعله بعد ذلك هو انتظار التحديث إلى الإصدار التجريبي من التطبيق.
المصدر: العربية نت
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:00 | 2023-03-07
06:53 | 2023-03-07
05:00 | 2023-03-07
02:00 | 2023-03-07
23:00 | 2023-03-06
16:00 | 2023-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website