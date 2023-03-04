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تكنولوجيا وعلوم

"ميتا" تخفّض أسعار خوذة الواقع الافتراضي.. والسبب؟

Lebanon 24
04-03-2023 | 14:00
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ستخفّض شركة "ميتا"، التي تكافح لزيادة استثماراتها في عالم ميتافيرس، سعر خوذتها "كويست" للواقع الافتراضي بنسبة 33% وسعر خوذة من طراز آخر بنسبة 14%.

وستُباع خوذة "كويست برو" المخصصة للمحترفين بألف دولار بدل 1500 دولار، اعتباراً من 5 آذار في الولايات المتحدة وكندا و15 آذار في مختلف البلدان المُتاحة هذه الأداة فيها.
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أما خوذة "كويست 2" المخصصة أكثر للألعاب، فستُطرح بسعر 430 دولاراً بدل 500 دولار، اعتباراً من 5 آذار في نحو عشرين بلداً.
 
وأكدت "ميتا" في مدونتها أنها "مستمرة في التزامها تأسيس سوق مزدهر للواقع الافتراضي يستهدف المطوّرين والشركات والأفراد".
 
 
وأضافت أن هدفها "لطالما تمثّل في ابتكار أجهزة بأسعار مقبولة حتى تكون مُتاحة لأكبر عدد ممكن من الأشخاص كي يستفيدوا من كل ما يوفره الواقع الافتراضي".
المصدر: 24.ae
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