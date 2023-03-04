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"فلتر" يجتاح "تيك توك" ويثير البلبلة.. ما قصّته؟

Lebanon 24
04-03-2023 | 11:00
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إجتاح فلتر وجه جديد مثير للإعجاب يسمى "Bold Glamour" منصة "تيك توك" الأسبوع الجاري، وأثار جنون مستخدميه، فيما وصفه البعض بـ"الخطير"، نظراً لتأثيره الكبير على الحالة النفسية للشخص.


وأعرب عدد كبير من المستخدمين عن مشاعر متضاربة تسيطر عليهم، بسبب هذا التطبيق، فتباينت ردود الفعل تجاهه بين الانبهار والفرحة بتغيير المظهر بشكل جذري وجريء، والرعب والهلع من إحداث حرب نفسية داخل المستخدم.
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يتسم مرشح أو فلتر "Bold Glamour" بمنحه مظهراً واقعياً للغاية، لدرجة أنه أصبح أحد أكثر مؤثرات "تيك توك" إثارة للإعجاب بين مستخدميه حتى الآن، فقد تمت مشاركة أكثر من 9 ملايين فيديو باستخدام هذا حتى الآن، وفقاً لما ورد في موقع "مترو" البريطاني.


ويقوم الفلتر بعمل تحسينات جذرية للوجه، دقيقة وملموسة بشكل كبير، مثل المكياج أو الشفاه الممتلئة، ليصبح أحد أكثر مؤثرات تيك توك إثارة للإعجاب بين مستخدميه حتى الآن.


ويتضمن هذا الفلتر مجموعة واسعة من تأثيرات الجمال التي تعمل على تحسين المظهر والوجه بشكل مفصل، مثل زيادة حجم الشفاه أو تحديد عظام الوجنتين، بالإضافة إلى تحسين الحاجبين والرموش والعينين والأنف والخدين، وحتى الابتسامة، ما يمنح مظهراً رائعاً للشخص، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على تقدير الذات.


ولم تفصح المنصة عن أن أداتها الجديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي، على الرغم من أنها طرحت الشهر الماضي عدة فلاتر وأدوات قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، حسب ما ورد في موقع "ذا فيرج". 
المصدر: 24.ae

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