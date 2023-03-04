الاصطدام المدمر.. كيف يتصرف البشر إذا سقط كويكب على الأرض؟

مع تسارع التقدم العلمي المرتبط بالفضاء، نجحت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" في إنشاء برنامج يبعد الكويكبات الفضائية عن كوكب الأرض، لمنع حدوث اصطدام مدمر مثل ذلك الذي انقرضت بسببه الديناصورات قبل ملايين السنين، لكن كيف على البشر أن يتصرفوا إذا لم تنجح "ناسا" في إحدى المرات؟.

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وقبل 66 مليون عام، اصطدم كويكب "تشيككسولوب" (Chicxulub) بالأرض، وقتل الديناصورات. ويتوقع بعض العلماء وقوع حدث مشابه لكوكبنا كل 100 إلى 200 مليون سنة.



ولهذا السبب، يعمل علماء وباحثون بلا كلل على التوصل لأدلة إرشادية لمساعدة البشرية على النجاة، في حال وقوع كارثة مثل هذه.



ما العمل؟تدمير الكويكب أو تغيير مساره



الخطوة الأولى ستكون تدمير الكويكب قبل فوات الأوان، أو إعادة توجيهه.

وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" نجحت بالفعل في ذلك، وأطلقت اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج (DART) في عام 2022، الذي حقق نجاحا كبيرا.

الابتعاد عن المناطق الساحلية



إذا فشلت "ناسا" في تشتيت الصخور الفضائية الضخمة، قال خبراء إن أفضل خيار تالي هو مغادرة منطقة الاصطدام، والابتعاد عن المناطق الساحلية.

نظرا لأن الأرض تحتوي على 71 في المائة من المياه، فهناك فرصة أكبر لسقوط الكويكب في المحيط.

عندما يحدث ذلك، فإن التأثير سيخلق موجات تسونامي هائلة، ستبتلع جميع الأراضي المجاورة.