Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

العثور على المركبة الصينية "النائمة" في المريخ

Lebanon 24
05-03-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1044395-638135992155000902.JPG
Doc-P-1044395-638135992155000902.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عثرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" على المركبة الفضائية الصينية "زورونغ" في المريخ، بعد أشهر من "السبات".

وأنزلت الصين مركبتها على المريخ في مايو 2021، لتنضم إلى وكالة "ناسا" في مهمة استكشاف سطح الكوكب الأحمر.
Advertisement

ومنذ ذلك الحين، لم تقدم بكين أي تحديثات بشأن المركبة الجوالة، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وأظهرت صور "ناسا" الحديثة "زورونغ" وهي ثابتة في نفس المكان، وهو ما جعل البعض يصفها بـ"المركبة النائمة"، التي دخلت في حالة "سبات" منذ عدة أشهر.

وقالت الصحيفة الأميركية: "دخلت زورونغ في حالة سبات في أيار 2022، كما كان مخططا له، للحفاظ على الطاقة مع بداية فصل الشتاء. وفي كانون الأول الماضي، كان من المفترض أن تنتعش المركبة عندما أصبحت أيام المريخ أطول وأكثر دفئا، لكن يبدو أن ذلك لم يحدث".

وأضافت: "المركبة المدارية لاستطلاع المريخ التابعة لوكالة ناسا تمر بشكل دوري فوق سطح هذا الكوكب لدراسته. وقد أظهرت صورها أن Zhurong لم تتحرك منذ أيلول 2022 إلى شباط المنصرم".

وكان ديفيد فلانيري، وهو عالم فضاء في جامعة كوينزلاند في أستراليا قال، في وقت سابق: "إنه لن يكون مفاجئا أن تفشل المركبة الجوالة من الخروج من حالة السبات لأنها تعمل بالطاقة الشمسية، وهناك تاريخ طويل للمركبات الفضائية الجوالة التي تنفد منها الطاقة على سطح المريخ".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:00 | 2023-03-07
06:53 | 2023-03-07
05:00 | 2023-03-07
02:00 | 2023-03-07
23:00 | 2023-03-06
16:00 | 2023-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website