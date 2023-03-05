18
o
بيروت
20
o
طرابلس
-1
o
صور
18
o
جبيل
2
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
20
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
العثور على المركبة الصينية "النائمة" في المريخ
Lebanon 24
05-03-2023
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
عثرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" على المركبة الفضائية الصينية "زورونغ" في المريخ، بعد أشهر من "السبات".
وأنزلت الصين مركبتها على المريخ في مايو 2021، لتنضم إلى وكالة "ناسا" في مهمة استكشاف سطح الكوكب الأحمر.
Advertisement
ومنذ ذلك الحين، لم تقدم بكين أي تحديثات بشأن المركبة الجوالة، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
وأظهرت صور "ناسا" الحديثة "زورونغ" وهي ثابتة في نفس المكان، وهو ما جعل البعض يصفها بـ"المركبة النائمة"، التي دخلت في حالة "سبات" منذ عدة أشهر.
وقالت الصحيفة الأميركية: "دخلت زورونغ في حالة سبات في أيار 2022، كما كان مخططا له، للحفاظ على الطاقة مع بداية فصل الشتاء. وفي كانون الأول الماضي، كان من المفترض أن تنتعش المركبة عندما أصبحت أيام المريخ أطول وأكثر دفئا، لكن يبدو أن ذلك لم يحدث".
وأضافت: "المركبة المدارية لاستطلاع المريخ التابعة لوكالة ناسا تمر بشكل دوري فوق سطح هذا الكوكب لدراسته. وقد أظهرت صورها أن Zhurong لم تتحرك منذ أيلول 2022 إلى شباط المنصرم".
وكان ديفيد فلانيري، وهو عالم فضاء في جامعة كوينزلاند في أستراليا قال، في وقت سابق: "إنه لن يكون مفاجئا أن تفشل المركبة الجوالة من الخروج من حالة السبات لأنها تعمل بالطاقة الشمسية، وهناك تاريخ طويل للمركبات الفضائية الجوالة التي تنفد منها الطاقة على سطح المريخ".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هزّة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم قوّتها ومصدرها
Lebanon 24
هزّة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم قوّتها ومصدرها
11:30 | 2023-03-06
06/03/2023 11:30:16
Lebanon 24
Lebanon 24
العالم الهولندي يحذر.. هذا ما قد يحصل غدا
Lebanon 24
العالم الهولندي يحذر.. هذا ما قد يحصل غدا
11:54 | 2023-03-06
06/03/2023 11:54:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"بلبلة" في سوق الدولار قبل ساعات.. ما سببها؟
Lebanon 24
"بلبلة" في سوق الدولار قبل ساعات.. ما سببها؟
15:13 | 2023-03-06
06/03/2023 03:13:31
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباكٌ مسلّح يُقلق ليل بيروت.. القذائف تُستخدم فما الذي يحدث؟
Lebanon 24
اشتباكٌ مسلّح يُقلق ليل بيروت.. القذائف تُستخدم فما الذي يحدث؟
16:09 | 2023-03-06
06/03/2023 04:09:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيون يختارون خلع "كهرباء لبنان" والاخيرة تستدرك وتوضح
Lebanon 24
لبنانيون يختارون خلع "كهرباء لبنان" والاخيرة تستدرك وتوضح
02:30 | 2023-03-07
07/03/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
08:00 | 2023-03-07
كيف شل مهندس واحد فقط "تويتر"؟
06:53 | 2023-03-07
"قمر الدودة" يشق طريقه عبر سماء الأرض.. على ماذا يدل؟
05:00 | 2023-03-07
مهن معرضة للخطر في سوق العمل بسبب الذكاء الاصطناعي.. ما هي؟
02:00 | 2023-03-07
للبقاء على قيد الحياة.. كيف تنجو من اصطدام كويكب قاتل؟!
23:00 | 2023-03-06
علماء يصنعون خلايا دماغية قابلة للبرمجة!
16:00 | 2023-03-06
غرامة على ماسك بسبب "تويتر"
فيديو
عن الإدّعاء على رياض سلامة.. هذا آخر كلامٍ من وزير العدل
Lebanon 24
عن الإدّعاء على رياض سلامة.. هذا آخر كلامٍ من وزير العدل
12:59 | 2023-03-06
07/03/2023 16:29:28
Lebanon 24
Lebanon 24
موظف بقنصلية إسرائيل في نيويورك ينقضّ بإبريق زجاجي على رأس رجل.. فيديو يوثق الحادثة
Lebanon 24
موظف بقنصلية إسرائيل في نيويورك ينقضّ بإبريق زجاجي على رأس رجل.. فيديو يوثق الحادثة
02:00 | 2023-03-06
07/03/2023 16:29:28
Lebanon 24
Lebanon 24
من أعنف الاصطدامات.. تفتت معه السيارة وتطايرت بالهواء شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
من أعنف الاصطدامات.. تفتت معه السيارة وتطايرت بالهواء شاهدوا ماذا حصل
04:28 | 2023-03-04
07/03/2023 16:29:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact