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تكنولوجيا وعلوم

3 خطوات لحماية نفسكم على "واتساب" من النصب... ما هي؟

Lebanon 24
06-03-2023 | 08:00
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يحظى تطبيق "واتساب" للدردشة بشعبية كبيرة، لذا فإن مستخدمي التطبيق هم هدف رئيسي للمحتالين، لهذا السبب يقدم التطبيق 3 نصائح مهمة يجب ألا تتجاهلها أبدا.

ويحتوي تطبيق "وتساب" على قائمة تحقق أمان من 3 خطوات يجب على جميع المستخدمين البالغ عددهم ملياري مستخدم اتباعها.
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لا تشارك رمزك أبدا

هذه واحدة من أهم نصائح واتساب التي يمكنك اتباعها، وفقا لصحيفة "الصن" البريطانية، فرمز التحقق عبر رسالة نصية من واتساب، هو ما يتيح لك الدخول إلى حسابك.

ولكن غالبا ما يحاول المحتالون خداعك لإرسال رمز التطبيق الخاص بك إليهم.

قد يتظاهرون كصديق أو أحد أفراد الأسرة (الذين ربما تعرضوا للاختراق بأنفسهم)، أو يخبروك أنهم أرسلوا إليك رمزهم الخاص عن طريق الخطأ.

لا يوجد أبدا سبب وجيه لإرسال الرمز الخاص بك إلى شخص آخر، لذلك لا تفعل ذلك أبدا.

ويحذر واتساب من أنه "يجب ألا تشارك رمز التحقق عبر الرسالة النصية مع الآخرين، ولا حتى مع الأصدقاء أو العائلة".


قم بتشغيل التحقق على خطوتين

يجب عليك أيضا التأكد من تشغيل "التحقق على خطوتين".

يمنحك هذا طبقة إضافية من الأمان يمكن أن تساعدك في الحفاظ على سلامتك، ما عليك سوى الانتقال إلى الإعدادات، ثم الحساب، ثم تفعيل "التحقق بخطوتين".

من هناك، ستتمكن من إنشاء رقم تعريف شخصي مخصص يمكنه منع المتسللين من الوصول إلى حساب واتساب الخاص بك.

حماية بياناتك

الخطوة الثالثة للبقاء بأمان على واتساب هي الحفاظ على بياناتك مغلقة.

على سبيل المثال، يمكنك تقييد حسابك بحيث يمكن فقط لجهات الاتصال الخاصة بك رؤية صورة ملفك الشخصي.

ما عليك سوى الانتقال إلى الإعدادات، ثم إلى الحساب، ثم إلى الخصوصية، ثم إلى صورة الملف الشخصي واختيار "جهات الاتصال الخاصة بي".

يقول تطبيق واتساب أيضا أنه يجب أن تكون حذرا من الأشخاص الذين يطلبون منك المال.

حتى لو بدا أنه شخص تعرفه، فربما تعرض للاختراق، وفي الواقع يتم خداعك من قبل محتال.

يحذر واتساب قائلا: "اتصل دائما بجهة الاتصال الخاصة بك لتأكيد هويتها قبل إجراء أي تحويل للأموال". (سكاي نيوز)
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