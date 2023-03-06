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تكنولوجيا وعلوم

"بروفة" أرضية للبحث عن المكان الأمثل لمحطة على سطح القمر

Lebanon 24
06-03-2023 | 14:00
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أعلن سيرغي بونوماريوف المسؤول عن تنفيذ مشروع SIRIUS أن المشاركين في تجربة العزلة الروسية SIRIUS-23 سيحددون أفضل موقع للمحطة على القمر.

ويقول بوناماريوف في مقابلة مع وكالة نوفوستي الروسية للأنباء: "جدول العمل اليومي للمشتركين في التجربة محدد بالساعة، وأحيانا بالدقيقة. ونحن نسمي هذا الجدول الزمني مخططا دائريا يتكون من طرق علمية، نشكلها حاليا في برنامج التجربة العلمي. هناك أيضا نقاط انطلاق ونقاط مهمة وأحداث خاصة، مثل الهبوط على القمر، والبحث عن المكان الأمثل لمحطة قمرية مستقبلية".
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ووفقا له خلال هذه التجربة سيراقب العلماء سلوك وردود فعل أفراد الطاقم أثناء محاكاة حالات الطوارئ المحتملة.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع SIRIUS ينفذ في معهد المشكلات الطبية الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية ويتضمن إجراء تجارب عزلة تحاكي الرحلة إلى القمر. وقد أجريت أول تجربة استمرت 17 يوما في نوفمبر عام 2017 وتجربة استمرت أربعة أشهر عامي 2018-2019 وتجربة ثالثة استمرت ثمانية أشهر عامي 2021-2022. ويخطط الخبراء لإجراء ثلاث تجارب تستمر كل منها سنة كاملة تبدأ التجربة الأولى في شهر نوفمبر المقبل، حيث يجري حاليا اختيار الراغبين بالاشتراك فيها من قبل اللجنة المختصة. (روسيا اليوم)
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