غرامة على ماسك بسبب "تويتر"

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قال مجلس المنافسة التركي، إنه قرر تغريم الملياردير، إيلون ماسك، بنسبة 0.1 في المئة من الدخل الإجمالي لتويتر في تركيا عام 2022 لأن استحواذه على الشركة تم دون إذن المجلس.وأضاف المجلس في بيان نشرته رويترز أن القرار سيكون قابلا للطعن.وفي تشرين الاول الماضي، استحوذ ماسك على تويتر مقابل 44 مليار دولار، وقام بفصل عدد كبير من الموظفين والمدراء التنفيذيين.وتم تسريح الرئيس التنفيذي، باراغ أغراوال، والمدير المالي، نيد سيغال، ورئيس الدائرة القانونية، فيغايا جادي، إضافة إلى المستشار العام للشركة، شون أدجيت. (الحرة)