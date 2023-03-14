"للأذكياء فقط"… رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يطرح سؤالا على متابعيه (فيديو)

طرح رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، سؤالا "للأذكياء فقط" خلال وجوده في محطة الفضاء الدولية، حول حركة الأجسام عند انعدام الجاذبية.

وقال النيادي، خلال مقطع فيديو نشره على حسابه في "تويتر"، إن حركة الجسم تكون إما بالدوران من اليسار إلى اليمين، أو بالدوران من الأعلى إلى الأسفل، وفي كلتا الحالتين فإن الحركة مستمرة في الاتجاه نفسه.

وأضاف: "أما حالة الدوران الثالثة، فتكون بشكل متداخل التي يتغير فيها اتجاه الجسم بين اليمين لليسار أو العكس ومن أسفل إلى أعلى".



وتساءل بالقول: "الذكي سيخبرنا ما السبب وراء هذا الأمر، الذي يمكن أن تجربونه حتى في الأرض".

للأذكياء فقط.. بانتظار اجاباتكم! pic.twitter.com/55thWhY8YV — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) March 13, 2023 Advertisement

وانهالت التعليقات على فيديو رائد الفضاء الإماراتي الذي انطلق بصحبة طاقم المهمة "crew-6"، إلى محطة الفضاء الدولية بنجاح، قبل أيام قليلة.



وسيخوض النيادي أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء، ستستمر لستة أشهر متواصلة في محطة الفضاء. وسيشارك بتجارب علمية في عشرة مجالات حيوية طوال مدة المهمة. (سكاي نيوز)