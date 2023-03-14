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تكنولوجيا وعلوم

شكاوى بين مشتركي "تويتر بلو" بسبب عدم انتشار تغريداتهم

Lebanon 24
14-03-2023 | 06:00
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اشتكى العديد من المشتركين في خدمة "تويتر بلو" المدفوعة على منصة "تويتر"، بسبب عدم انتشار تغريداتهم بشكل واسع أو التفاعل معها بشكل كبير، حسبما وعد مالك المنصة إيلون ماسك عند تدشين الخدمة.
وتذكر صفحة الاشتراك في الخدمة، أن ميزة زيادة التفاعل والانتشار على تغريدات المشتركين "ستصل قريباً".
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وقال بعض المشتركين في "تويتر بلو" إنهم بدفعون رسوم اشتراك قيمتها 8 دولارات شهرياً، وكانوا يتوقعون حصولهم على معاملة خاصة لتغريداتهم، مثل زيادة التفاعل معها، وزيادة أعداد الردود وإعادة التغريد، إلى جانب اتساع دائرة الجمهور الذي يشاهد تغريداتهم.


وأعرب البعض عن انزعاجهم من تواضع التفاعل مع تغريداتهم ومحدودية انتشارها، على الرغم من اشتراكهم في الخدمة وسدادهم رسومها، وكذلك "على الرغم من جودة المحتوى" الذي يقدمونه في تغريداتهم، بحسب وصفهم.
ورجح موقع "ذا بلاتفورمر" تأخر وصول الميزة إلى نقص عدد المهندسين العاملين بدوام كامل في المنصة، إثر قرارات الإقالة الجماعية التي أصدرها ماسك منذ استحواذه على المنصة مقابل 44 مليار دولار، وكان آخرها إقالة 200 موظف مطلع آذار الجاري، ما أدى إلى انخفاض عدد المهندسين إلى 550 مهندساً. (الشرق)
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