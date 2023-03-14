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تكنولوجيا وعلوم
ينطلق هذا الأسبوع.. ماذا نعرف عن ChatGPT 4؟
Lebanon 24
14-03-2023
|
15:00
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من المقرر أن تكشف شركة "مايكروسوفت" للتكنولوجيا في وقت لاحق هذا الأسبوع عن أحدث نسخة من روبوت "ChatGPT 4" للدردشة، الذي يقدم إجابات فورية.
وإذا كانت النسخة الأولى من روبوت الدردشة "ChatGPT" المدعوم بالذكاء الاصطناعي يقدم نصوصا فورية، تشبه ما يكتبه البشر، فإن النسخة الجديدة تقدم ما هو أكثر من ذلك.
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وذكر مدير استراتيجية الأعمال في "مايكروسوفت ألمانيا"، هولغر كين، أن الروبوت الجديد سيكون قادرا على إنتاج صور وفيديوهات وموسيقى، بناءً على كلمات يكتبها المستخدم.
ولفت إلى أنه بوسع الروبوت مساعدة مراكز الاتصال عبر تسجيل المكالمات وتحويلها إلى نصوص من أجل ضبط الجودة.
كما أن بوسعه مساعدة الفنانين وصنّاع المحتوى المرئي على إنتاج محتوى عالي الجودة.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الكشف عن النسخة الجديدة سيكون، الخميس المقبل، وسيكون "روبوت متعدد الوسائط"، ففضلا عن الفيديو والصور بوسعه أيضا إنتاج محتوى صوتي.
وكانت شركة "مايكروسوفت" بالتعاون مع شركة "أوبن أي" قد أطلقتا في أواخر نوفمبر 2022 النسخة الأولى من الروبوت الذي يحمل اسم "GPT3.5". (سكاي نيوز)
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