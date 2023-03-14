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تكنولوجيا وعلوم
"ميتا" تعتزم إلغاء 10 آلاف وظيفة.. وزوكربيرغ يبرر!
Lebanon 24
14-03-2023
|
17:00
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أعلن رئيس مجلس إدارة "ميتا"، الشركة الأمّ لفيسبوك وإنستغرام مارك زوكربيرغ، أن الشركة ستلغي 10 آلاف وظيفة إضافية، بعد موجة أولى شملت صرف 11 ألف موظف مطلع تشرين الأول.
وقال زوكربيرغ في بيان إن الشركة العملاقة ومقرّها مينلو بارك في ولاية كاليفورنيا الأميركية، ستلغي خمسة آلاف منصب شاغر حاليًا والتي لن يتمّ توظيف أشخاص فيها بعد الآن.
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وسيتمّ الكشف عن لائحة المناصب المعنيّة بهذا الإجراء أواخر أبريل على أن تُطبّق إعادة الهيكلة بحلول نهاية العام.
موجتَي إلغاء وظائف، ستكون شركة ميتا قد خفّضت عدد موظفيها بنسبة 24%، في تحوّل مهمّ ومفاجئ لمجموعة لم تطلق يومًا خطة اجتماعية منذ تأسيسها قبل عشرين عامًا.
رأى زوكربيرغ أن القرار مبرر بضرورة "جعل (ميتا) شركة تكنولوجيا أفضل" و"تحسين أدائنا المالي في بيئة صعبة، كي نتمكن من تطبيق رؤيتنا الطويلة الأمد".
وكرر زوكربيرغ وهو أحد مؤسسي فيسبوك، المصطلح الذي استُخدم عند عرض النتائج السنوية للمجموعة مطلع فبراير، قائلًا إن 2023 يجب أن يكون "عام الفعالية" بالنسبة لميتا.
إضافة إلى إلغاء الوظائف، فإن الشركة ستبطئ وتيرة التوظيف، متوقعًا أيضًا "إلغاء مشاريع لا تحظَ بالأولوية". وكانت المجموعة قد أعلنت تجميد مناصب حتى أواخر آذار 2023.
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