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تكنولوجيا وعلوم

النص يتحول إلى فيديو.. ترقبوا ثورة "تشات جي بي تي" الجديدة بعد أيام

Lebanon 24
14-03-2023 | 14:28
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كشف مسؤول في شركة مايكروسوفت، عن أن روبوت الدردشة "تشات جي بي تي" المعتمد على الذكاء الاصطناعي، سيصدر تحديثا الأسبوع الجاري يسمح لمستخدميه بتحويل النص إلى فيديو. 

وتعتبر مايكروسوفت مستثمرا رائدا في شركة "أوبن أيه آي" التي أطلقت البرنامج أواخر العام الماضي وأحدث ثورة في عالم التكنولوجيا. 
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ونقل موقع "بيزنس إنسايدر" عن تصريحات لمدير التكنولوجيا في مايكروسوفت، أندرياس براون، لصحيفة "هايز" أن التحديث القادم "جي بي تي-4" سيشمل نماذج متعددة الوسائط تقدم إمكانيات مختلفة تماما، على سبيل المثال، "مقاطع الفيديو". 

وازدادت درجة الإثارة في وادي السيليكون بشأن إمكانات نموذج أوبن إيه آي الجديد. 

لكن رئيسة قسم التكنولوجيا في "أوبن أيه آي"، ميرا موراتي، قالت لموقع "فاست كمباني": "أعتقد أن القليل من الضجيج سيكون جيدا"، معتبرة في الوقت ذاته أن التحديث الجديد قد "يوسع الفرص". 

وأدخلت شركتا ميتا وغوغل بالفعل إمكانات تحويل النص إلى فيديو في الذكاء الاصطناعي الخاص بهما، لكنها تعتبر خطوة إلى الأمام بالنسبة لـ"تشات جي بي تي" الذي أصبح له شعبية كبيرة، ويقتصر حتى الآن على المحادثات بالكتابة.  

ويتيح برنامج "تشات جي بي تي" حاليا التحديث GPT-3.5 لمستخدميه. 

ومنذ إطلاقه في نوفمبر الماضي، استقطب روبوت الدردشة أكثر من 100 مليون مستخدم، متجاوزا الوقت الذي استغرقه تطبيق "تيك توك" للوصول إلى نفس الإنجاز بسبعة أشهر.
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